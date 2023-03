Netzwerken pur auf der Jubiläums-Messe! (Fotogalerie)

Hamburg (lm/jl) Die zehnte B2B NORD Messe ist in vollem Gange! Noch bis 17 Uhr erwarten die Aussteller und Besucher gute Gespräche und interessante Impulse. Beim Familientreffen der Norddeutschen Wirtschaft haben Unternehmer, Entscheider und Führungskräfte die Chance, branchenübergreifende Kontakte aufzubauen und zu pflegen.



Pünktlich um 10 Uhr eröffnete Sven Boysen, Geschäftsführer des Regenta Verlags, die zehnte B2B NORD Messe in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Nach der Begrüßung der Aussteller und Gäste startete das Programm auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse. Über 50 Vorträge, 10 Keynote Speaker, 2 WirtschaftsDialoge und Fachforen zu den Themen Gewerbeimmobilien, IT, Finanzen, Logistik, Personal und Marketing versprechen einen spannenden Messetag.



Einen Tag netzwerken pur! Der Eintritt für Fachbesucher ist kostenlos!

Die kostenlose Eintrittskarte zum Herunterladen:

www.B2B-NORD.de/downloads/eintrittskarte.pdf



Veröffentlicht am: 02.11.2017