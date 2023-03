Netzwerken und spannende Vorträge in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen (em/lr) Netzwerken und Kontakte knüpfen! Wie jeden Monat trafen sich Mitglieder und Gäste im Bürgerhaus Kaltenkirchen zum Netzwerken, auch dieses mal wurde der Abend durch einen interessanten Vortrag abgerundet.



Der Einladung zum BCK Abend (des Business Club Kaltenkirchen), am 29. April im Bürgerhaus Kaltenkirchen, durch die Geschäftsführerin Veronika Podzins, sind wieder viele interessierte Netzwerker gefolgt. Ein besonderes Highlight an diesem Abend war der Vortrag mit Thomas M. Malow mit dem Titel: „Dein Gesundheitslotse“. „Der technische Fortschritt in Form von elektrischen und elektronischen Geräten bringt uns viele Erleichterungen im täglichen Leben. Die Kehrseite der Medaille ist aber eine rapide Zunahme der Belastung durch Elektrosmog“, so der Experte. In seinem Vortrag erläuterte Thomas Malow, wo genau die Gefahren durch Elektrosmog lauern und wie wir uns dagegen schützen können. Das nächste Treffen des BCE findet am 27. Mai mit dem Thema „Finanzierung - Bonität aus Sichtweise von Banken“ im Bürgerhaus Kaltenkirchen statt. „Wir wollen keine Mitglieder sammeln und verwalten, sondern Input geben und erhalten. Erfahrungsaustausch, Vorträge und die Durchführung von gemeinsamen Projekten haben uns bereits interessante Projekte und Kooperationen ermöglicht. Sie sind herzlich eingeladen, als Gast dabei zu sein und in den BCK reinzuschnuppern“, so Veronika Podzins abschließend.



Foto: Die Mitglieder des Business Club Kaltenkirchen bei ihrem Treffen am 29. April im Bürgerhaus.

Veröffentlicht am: 29.05.2013