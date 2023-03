Netzwerken vom Feinsten

Norderstedt (em) „Müssen die Business-Treffen immer so früh sein?“ wird Perdita Habeck häufig gefragt. „Ja, denn es ist die einzige Zeit, in der sich Unternehmer weltweit aus allen Branchen regelmäßig treffen können. Und natürlich – es gibt auch etwas für Langschläfer.“



„In vielen BNI-Regionen werden drei bis vier Mal im Jahr Veranstaltungen angeboten, die um 19 Uhr beginnen. Bei diesem Event sind BNI Teilnehmer und Gäste zu gleichen Teilen anwesend“, antwortet die Exekutiv Direktorin für die BNI Region Hamburg und Kiel lächelnd. Von Dienstag bis Freitag finden in Hamburg, Norderstedt, Kaltenkirchen, Kiel, in Deutschland und weltweit Business-Frühstücke von 7 bis 8.30 Uhr statt, die dazu führen, dass die Teilnehmer mehr Umsatz generieren. Dies funktioniert mit einen strukturiertem Meeting mit 20 Tagesordnungspunkten und weil die Unternehmer sich in den einzelnen Teams gut kennen, mögen und vertrauen. Um sich auch gruppenübergreifend zu vernetzen und gegenseitig gute Kontakte vorzustellen, finden neben diesen wöchentlichen Treffen so genannte BNI 19 statt. BNI 19 steht dafür, dass die Veranstaltung um 19 Uhr beginnt. Zu diesem Event kommen ca. 100 BNI Teilnehmer aus allen Chaptern der Region sowie auch aus Nachbarregionen und Gäste, um gemeinsam ganz entspannt bei einem Glas Wein Kontakte zu knüpfen.



BNI 19 zu Besuch im Autohaus Rossbach

Der Gastgeber und Ausrichter ist immer ein Chapter. Anfang Mai wurde das BNI 19 vom Chapter Magnolia aus Hamburg-Winterhude ausgerichtet. Als wundervollen Ort wählten sie das Autohaus Mercedes Rossbach in Hamburg-Hummelsbüttel, die ein Kooperationspartner von der Daimler AG, Niederlassung Hamburg mit dem BNI-Mitglied Sven Dörner aus dem Chapter Fagus an der Alster sind. Ausgewählte Weine kredenzte der Weinhändler vom Chapter Olea in Blankensee, Ralf Moritz, und für das leibliche Wohl sorgte mit leckerem Fingerfood, Säften und Wasser Sabine Lemke aus dem Chapter Acer-Altona, Catering-Service-Lemke. Perdita Habeck: „Wenn Sie dies neugierig gemacht hat und Sie zu unserem nächsten BNI 19 kommen möchten, dann können Sie sich gleich den 22. August vormerken bzw. sich auch gleich dazu auf www.bni-kiel.com anmelden.“

Veröffentlicht am: 10.07.2012