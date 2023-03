26.01.2016 | 18:30 Uhr | Sportlife-Hotel Elmshorn | Hamburger Str. 205, 25337 Elmshorn



Sportlife-Hotel Elmshorn (em) Setzen Sie sich in Szene! Wir beginnen das neue Jahr mit einem exklusiven Business Fotoshooting und konnten die Fotografin Kerstin Pukall dafür gewinnen. Spitzenfrauen im Norden (SpiN) lädt Sie ein zu diesem einmalig günstigen Fotoshooting in lockerer Atmosphäre.



Sie brauchen ein Foto für Ihre Internetseite? Oder für Ihre neuen Flyer? Punkten Sie mit Ihrer Persönlichkeit! Vermitteln Sie mit Ihrem Foto als sympathische Ansprechpartnerin Authentizität, Kompetenz und Vertrauen. Bleiben Sie in den Köpfen Ihrer Gesprächspartner. Spitzenfrauen im Norden (SpiN) lädt Sie ein zu einem einmalig günstigen Fotoshooting in lockerer Atmosphäre.



Der Ablauf des Fotoshootings



In einer Gruppe von mindestens 8 und maximal 10 Frauen treffen wir uns in lockerer Runde im Sportlife-Hotel Elmshorn. Nach einem Begrüßungssekt erhalten Sie von der Fotografin ein Körpersprachen-Coaching zur "Körpersprache im Profilbild". Das Sportlife-Hotel serviert Ihnen einen leckeren Imbiss.



Bevor Sie im professionellen Studioaufbau individuell in Szene gesetzt werden, steht eine Stylistin zur Verfügung, die Ihrem Hautbild und der Frisur ein optimales Finish verleiht.



Weitere Einzelheiten und Kosten finden Sie auf der Veranstaltungsseite

www.spitzenfrauen-im-norden.de/termine/Netzwerktreffen-mit-Business-Fotoshooting.html





Veröffentlicht am: 26.11.2015