Neu im Sortiment: documentXpath

Norderstedt (em/lh) Die Norderstedter dxp distribution GmbH und die Hennecke GmbH aus Itzehoe sind seit neuestem Vertriebspartner. Das erfolgreiche Archivsystem documentXpath ist somit nun auch im Raum Itzehoe und an der Westküste Schleswig-Holsteins präsent.



Hennecke ist seit 80 Jahren eine Institution in Sachen Bürobedarf. Was 1934 mit Kurt und Lidi Hennecke in einem kleinen Fachgeschäft für Schreibmaschinen begann, entwickelte sich schnell zur ersten Adresse für Bürotechnik, Büromöbel und Schreibwaren aller Art in der Region. Als die beiden Geschäftsführer der dxp distribution GmbH den Mitarbeitern von Hennecke ihr Archivsystem vorstellten, waren diese sofort überzeugt: So ein Produkt fehlt noch im Sortiment ihres Fachmarktes! Zahlreiche Kundenanfragen nach einem einfach zu bedienen elektronischen Archiv, das auch für Laien sofort verständlich ist, konnten nämlich bisher nicht mangels Alternative bedient werden. „Jetzt haben wir endlich eine Lösung, die unseren Geschäftskunden hilft, der Papierflut Herr zu werden“, freut sich Werner Beetz , ITVertrieb bei Hennecke.



Einfache Handhabung

documentXpath ist vergleichbar mit einem elektronischen Aktenschrank. Rechnungen, Lieferscheine, Schriftverkehr, Verträge und vieles mehr wird täglich in hunderttausenden Unternehmen in Norddeutschland bearbeitet. Alle diese Dokumente werden irgendwann sauber im Aktenordner abgelegt, um den einen bestimmten Vorgang im Fall eines Falles wiederzufinden. Mit documentXpath scannt man all das Papier einfach und unsortiert ein und ist dann quasi schon fertig mit der Ablage. Grund ist die erstaunlich schnelle und simple Suche im Archiv. Ähnlich der Suche mit einer Suchmaschine werden beliebige Schlagworte, die mit dem betreffenden Dokument zu tun haben, eingegeben und nach Bruchteilen einer Sekunde wird das Suchergebnis angezeigt und das Dokument gefunden.



Zeitersparnis in kleinen Unternehmen

Jeder Unternehmer kennt das Problem der nicht enden wollenden Papierflut. Forschungen haben ergeben, dass über 90 Prozent aller abgelegten Dokumente nie mehr angeschaut und benötigt werden. Sie müssen aber aus rechtlichen Gründen (gesetzliche Aufbewahrungsfristen) aufbewahrt werden. Die schnelle und einfache Handhabung von documentXpath spart so erstaunlich viel Zeit, die bisher für die geordnete Ablage benötigt wurde. Sicherer Zugriff weltweit Das System bietet jedoch noch mehr: Es ist möglich, von jedem beliebigen Punkt weltweit verschlüsselt auf das Archiv zuzugreifen. Dazu wird lediglich eine funktionierende Internetverbindung benötigt. Bedenkt man, dass die Daten sicher im Büro auf dem System gespeichert sind und nicht auf irgendeinem unbekannten Server in Übersee, so kann man mit documentXpath die Vorteile einer Cloud nutzen, ohne dabei auf höchstmögliche Datensicherheit zu verzichten.



Zufriedene Anwender

Egal ob Steuerberater, Gastronom, Apotheker, Handwerker, Immobilienverwalter, Makler oder Abteilungen, wie die Buchhaltung bei größeren mittelständischen Unternehmen: Jedem hilft documentXpath bei der fast überall unbeliebten Ablage. Jede Menge zufriedener Kunden und Anwender können dies nur zu gerne bestätigen. Die gewonnene Zeit wird dort nun für Wichtigeres und Produktiveres genutzt.



Preisgekröntes Produkt

Die innovative Lösung aus Norderstedt wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Nach der Verleihung des Idee voraus Preises durch Norderstedt Marketing e.V. im Oktober vergangenen Jahres wurde documentXpath für den Innovationspreis der Lübecker Nachrichten 2014 nominiert. Das Produkt setzte sich unter einer Vielzahl von Bewerbern durch und war im Kreis der Nominierten. Unter den Augen des Schleswig-Holsteinischen Wirtschaftsministers Reinhard Meyer und dem Bürgermeister der Stadt Lübeck, Bernd Saxe, wurde die Archivlösung nur knapp von einer neuen Hausboot Werft geschlagen. Auch beim IT Mittelstandspreis, der im Rahmen der CeBIT 2014 in Hannover verliehen wird, ist documentXpath bei Redaktionsschluss noch erfolgreich im Rennen. Vertriebsnetz wächst weiter Neben der Hennecke GmbH in Itzehoe bieten weitere Fachhändler in Norddeutschland das documentXpath an. So führen zum Beispiel in Hamburg, Reinbek, Elmshorn und Henstedt-Ulzburg ansässige Händler das Archivsystem in ihrem Sortiment. Neue Vertriebspartnerschaften im Raum Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sollen in nächster Zeit folgen. „Wir freuen uns, mit der Hennecke GmbH einen weiteren kompetenten Partner gefunden zu haben“, sagt Vagharshak Lalayan, Geschäftsführer der dxp distribution GmbH, zu Maja Hennecke, geschäftsführende Gesellschafterin der Hennecke GmbH, beim gemeinsamen Fototermin in Itzehoe vor dem Fachmarkt.



Foto: Die Vetriebspartnerschaft besiegeln Vagharshak Lalayan von der dxp distribution GmbH und Maja Hennecke von der Hennecke GmbH mit Handschlag.

Veröffentlicht am: 27.03.2014