Neuausrichtung des VSF

Der Verband wurde von Dieter Hagelstein 2003 als Bundesverband gegründet, wobei die Schwerpunkte heute im Kreis Bad Schwartau und Umgebung liegen. Werner Schulze, Vizepräsident des Verbandes, stellte sich den Fragen der B2B NORD im TV-Interview. Auf die Frage wofür der Verband steht sagt Schulze: „Wir sind derzeit in der Neuausrichtung, weg von der reinen Verbandstätigkeit hin zu einem Dreisäulenmodell“.Die erste Säule deckt den verwaltungstechnischen Bereich des Verbandes ab. Die zweite Säule steht für Mittler, die zwischen den Mitgliedsfirmen als Auftragsvermittler oder Vermittler für Nachfolgeregelungen einstehen. Die dritte Säule steht dafür, ein Veranstalter bzw. Initiator zu sein für Netzwerke, die heute notwendiger denn je sind und immer mehr entstehen. Unternehmer helfen Unternehmern und man stützt sich gegenseitig.„Jeder Unternehmer, jeder Selbstständige sollte sich dem Verband anschließen“, so Werner Schulze. „Der Verband tritt als Berater für seine Mitglieder auf und unterstützt. Über 100 Mitglieder haben wir zur Zeit. Derzeit werben wir verstärkt um neue Mitglieder. Dazu wurde eine Kooperation mit dem BDS (Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte e.V.) geschlossen. Weiter möchten wir unsere Mitglieder in der Fort- und Weiterbildung unterstützen“. Weitere Informationen finden Sie unter: www.vdsuf.de.Werner Schulze, Vizepräsident des Verband der Selbständigen und Freiberufler e.V., im Gespräch mit B2B NORD.