Neue Architektur für das südliche Überseequartier

Hamburg (em) Investor und Generalentwickler Unibail-Rodamco präsentierte kürzlich Entwürfe für elf Gebäude. Erste Baumaßnahmen sollen ab 2017 starten.



Das südliche Überseequartier bekommt ein neues architektonisches Gesicht. Für alle elf Gebäude des Quartiers erarbeitete Unibail- Rodamco in Kooperation mit der HafenCity Hamburg GmbH und der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen im Jahr 2015 gemeinsam mit internationalen wie nationalen Architekturbüros neue Architekturentwürfe.



Internationale Stararchitekten bebauen Wasserkante

Aus dem vielfältigen Zusammenspiel der Einzelarchitekturen ergibt sich nun ein städtebauliches Gesamtpanorama, das seinen spektakulären Abschluss mit einer Waterfront an der Elbe findet. Mit vielfältigen, integrierten Nutzungen und im Zusammenwirken unterschiedlicher Gebäude – im Zentrum in rotem Backstein, an der Elbe mit hellen Fassaden – bildet das Überseequartier einen spannungsreichen Kern einer neuen Downtown. International renommierte Architekten wie der Pritzker-Preisträger Christian de Portzamparc oder UNStudio sind ebenso involviert, wie bedeutende deutsche und Hamburger Architekten. Ein neuer Bebauungsplan wird derzeit erarbeitet, auf dessen Basis die Bauanträge gestellt und Baugenehmigungen erteilt werden können. Unibail- Rodamco startet mit den Bauarbeiten 2017; bis voraussichtlich 2021 ist mit der Fertigstellung der zentralen Flächen im südlichen Überseequartier zu rechnen.

Veröffentlicht am: 11.01.2016