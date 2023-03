Neue Aufgaben für Sandra Köster

Bad Bramstedt (kv) „Sie werden uns fehlen, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre neuen beruflichen Ziele.“ Nur ungern ließ Sven Boysen, Verlagsleiter des Regenta Verlages, Eike Ahrens gehen.



Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlässt Eike Ahrens den Regenta Verlag. „Auf der einen Seite freue ich mich auf meine neuen beruflichen Aufgaben in Hamburg, näher an meinem Wohnort, aber natürlich gehe ich auch schweren Herzens. Ich habe noch kein Unternehmen erlebt, das so schnell Projekte plant und umsetzt. Das war wirklich eine spannende Zeit.“ Mit Sandra Köster übernimmt eine erfahrene Vertriebsmitarbeiterin die bisher von Eike Ahrens betreuten Kunden: „Ich freue mich schon sehr meinen neuen Arbeitsbereich und die Zusammenarbeit mit den Verbänden wie z. B. dem BDS Norderstedt auszuweiten. Ich bin gespannt, auf viele neue Kontakte und Gespräche.“ Natürlich bleibt Sandra Köster im Bereich Bad Segeberg ihren Kunden erhalten und kümmert sich auch weiterhin um die vielfältigen Sonderformate des Verlages. Gerade im Messebereich stehen in den nächsten Wochen viele Events an, die Sandra Köster mit ihren Kollegen begleitet. „Als erstes ist da natürlich die Norderstedter Herbstmesse am 22. und 23. September, die komplett von uns organisiert wird, aber auch der Segeberger Immobilientag am 30. September, die Junge Messe in Norderstedt oder auch die BIM in Bad Bramstedt, die wir mit Sonderseiten begleiten“, so Sandra Köster.



Veröffentlicht am: 27.08.2012