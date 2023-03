Neue Ergonomie-Lounge eröffnet

Neumünster (em/mp) Nach umfangreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen hat das Unternehmen brückner büro systeme Ende März mit einem Tag der offenen Tür die Eröffnung der neuen „Ergonomie-Lounge“ gefeiert.



Rund 150 Kunden nutzen die Gelegenheit, um sich die neuen Räumlichkeiten über vier Etagen anzuschauen und sich über die Erneuerungen im Programm zu informieren. „Wir sind ein deutschlandweit erfolgreich agierendes Unternehmen, unter anderem mit der eigenen Software „ROWI“, einem Warenwirtschaftssystem für die Rohstoffwirtschaft“, betont Prokuristin Erika Jahr. Der gestiegenen Anzahl von ROWI-Anwendern wurde jetzt auch baulich Rechnung getragen; der telefonische Support unter der Leitung von Uwe Neckelmann verfügt jetzt über ein auf fünf Arbeitsplätze vergrößertes, neu ausgestattetes und nach akustischen Gesichtspunkten geplantes Büro. „Dies erleichtert die telefonische Betreuung unserer Kunden wesentlich, der geringere Geräuschpegel wirkt sich positiv auf die Konzentration der Kollegen aus“, so Uwe Neckelmann.



Ebenfalls neu gestaltet wurde der Werkstattbereich des Technischen Kundendienstes. „Die heutigen technischen Möglichkeiten der Fernwartung haben auch hier zu einer starken Wandlung der Anforderungen an die Arbeitsplätze geführt“, sagte Marcus Friedrichsen, Leiter des Technischen Kundendienstes. Die bestehende Ausstellung für Büromöbel im ersten Obergeschoß wurde neu ausgestattet und um die im Erdgeschoß befindliche „Ergonomie-Lounge“ erweitert. „Mit unserer ebenerdigen „Ergonomie-Lounge“ präsentieren wir uns wieder einmal neu. Dies ermöglicht uns, unsere Kunden noch umfassender in angenehmer Atmosphäre zu beraten“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Brückner.

Veröffentlicht am: 04.05.2012