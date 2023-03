Neue Fensterkleider für die Büroräume

Norderstedt (sw/lm) Frischer Wind in den Büroräumen! Von Zeit zu Zeit ist es wichtig, den Räumen neues Leben einzuhauchen. Mit den Raumausstattermeisterinnen Cornelia Suhr und Anja Fürstenberg von R. Suhr Innenausstatter sind Kunden rund um die schönen Stoffe bestens beraten.



„Wir arbeiten ausschließlich mit namhaften Herstellern wie Ado Gardinenwerke, JAB oder Gardisette zusammen“, so Cornelia Suhr. Mit einfachen Handgriffen können die Gardinen den Büroräumen einen völlig neuen Charakter geben. „Auch im Büro sollen sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Werden die Textilien mit einem digitalen Druck versehen, zum Beispiel mit dem eigenen Firmenlogo, steigt zudem der Wiedererkennungswert für die Kunden. Als Objekt-Spezialisten wissen wir, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Deshalb werden schwerentflammbare Stoffe verwendet“, ergänzt Anja Fürstenberg.

Veröffentlicht am: 21.08.2014