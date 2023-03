Neue Führung der Nordmetall-Stiftung

Hamburg (em) Wechsel an der Spitze der Nordmetall-Stiftung: Von heute an führt Thomas Lambusch als Vorstandsvorsitzender die Stiftung des Arbeitgeberverbandes Nordmetall. Neuer Kuratoriumsvorsitzender ist Lutz Oelsner. Sie lösen Wolfgang Würst und Gerhard Erb ab, die seit 12 Jahren an der Spitze der Gremien standen.



Gleichzeitig hieß die Geschäftsführerin der Nordmetall-Stiftung, Kirsten Wagner, drei neue Mitglieder in den Leitungsgremien willkommen. „Wir freuen uns sehr, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Britta Ernst und die ehemalige Vorstandsvorsitzende der BürgerStiftung Hamburg, Johanna von Hammerstein, in unserem Kuratorium begrüßen zu dürfen. Zusammen mit unserem neuen Vorstandsmitglied Jutta Humbert, Geschäftsführerin von Getriebebau Nord aus Bargteheide, verstärken drei kompetente Impulsgeberinnen unsere Gremien,“ so Wagner.



Der Rostocker Unternehmer Thomas Lambusch ist seit zwei Jahren Mitglied des Stiftungs-Vorstandes und gleichzeitig Präsident des Arbeitgeberverbandes Nordmetall. Er freut sich, den Staffelstab zu übernehmen. „Ich bedanke mich für das große Vertrauen, dass nach dem Verband nun auch die Stiftung in mich setzt und werde mit gleicher Begeisterung diese Aufgabe wahrnehmen.“ Der bisherige Vorstandsvorsitzende Wolfgang Würst blickt zurück auf ein langjähriges Engagement. „Ich hatte die große Ehre, vor zwölf Jahren die Nordmetall-Stiftung gründen zu dürfen und war seitdem für sie aktiv. Das erfüllt mich schon mit ein wenig Stolz und mit Dankbarkeit für alle, die mitgewirkt haben.“ Neuer Vorsitzender des Kuratoriums wird Lutz Oelsner, Vorstandsvorsitzender der Gestra AG aus Bremen, der dem Gremium seit 2014 angehört.



Sein Vorgänger Gerhard Erb kommentiert seinen Abschied von der Nordmetall-Stiftung wie folgt. „In den zwölf Jahren meiner Tätigkeit im Kuratorium habe ich hunderte Projekte begutachten und vielen von Ihnen zum Erfolg verhelfen können. Ein schöneres Ehrenamt kann ich mir kaum vorstellen.“

Veröffentlicht am: 29.01.2016