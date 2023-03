Neue Geschäftskontakte gesucht?

Hannover (em/sw) Das A und O einer erfolgreichen Ansprache von B2B-Neukunden sind umfangreiche, aktuelle und qualifizierte Firmenkontakte. Seit 2004 ist interfon adress bekannt als Anbieter exklusiver Firmen- und Entscheider-Adressen mit geringem Streuverlust und hohen Responsequoten.



Interfon hat sich auf die telefonische Recherche von Funktionsträgern in Unternehmen ab 20 Mitarbeitern spezialisiert. Über 35 Mitarbeiter pflegen, aktualisieren und erfassen Entscheider in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz.



Diese aufwendige Recherche der Ansprechpartner ermöglicht eine gezielte Kontaktaufnahme um z. B. den Personalleiter in produzierenden Unternehmen oder den Verkaufsleiter in Firmen mit Außendienst zu erreichen. Auch spezielle Funktionen wie Facility Management, der QM-Abteilung oder Ansprechpartner in Ämtern und Behörden werden telefonisch recherchiert. Dank einer Vielzahl an validierten Merkmalen kann die gewünschte Zielgruppe direkt ausgewählt werden indem z.B. nach bestimmten Branchen, Betriebsgrößen oder auch Regionen selektiert wird. Wir sprachen mit Imen Mazouni, Kundenberaterin bei interfon adress:



Frau Mazouni, wie häufig wechselt eine Führungskraft den Job?

Imen Mazouni: „Durchschnittlich wird eine Führungsposition alle sechs Jahre neu besetzt.“



Unser Verteiler umfasst mehr als 15.000 Kontakte - über 2.500 veralten also jährlich?

Imen Mazouni: „Korrekt. Die Gründe hierfür variieren stark: Aufstieg, Renteneintritt, Wechsel des Arbeitgebers, ...“



Wie könnten Sie uns helfen?

Imen Mazouni: „Einerseits können wir richtige Kontakte bestätigen, fehlende oder gesuchte Positionen anreichern und ausgeschiedene Entscheider markieren.“



Änderungen in der Geschäftsleitung werden bekanntlich im Handelsregister veröffentlicht. Darüber hinaus erfasst interfon Änderungen in der 2. Führungsebene?

Imen Mazouni: „Richtig! Ausgeschiedene und somit nicht mehr erreichbare Entscheider führen wir in einer Historie, die in den letzten zwölf Jahren auf über 700.000 Einträge angewachsen ist.



Nehmen wir an, dass interfon in Ihrem Verteiler 10% an Karteileichen identifiziert, so sparen Sie eine Menge an Druck- und Portokosten. Zusätzlich können wir den korrekten Ansprechpartner anspielen, so dass Ihr Mailing tatsächlich jemanden erreicht.“



Seit 2018 gilt die DS-GVO. Was muss beachtet werden?

Imen Mazouni: „Mit der Harmonisierung des europäischen Datenschutzes haben wir alle internen Prozesse durchleuchtet und Anpassungen unter den Vorgaben der DS-GVO durchgeführt. Interfon ermittelt neben den Firmendaten nur die Kontaktpersonen in einem Unternehmen und diese Informationen zur geschäftlichen Tätigkeit eines Ansprechpartners ist in Ihrer Schutzwürdigkeit geringer einzustufen als beispielsweise die von Verbrauchern.



Natürlich begleiten und unterstützen wir Sie in der Planung bis zum Abschluss Ihrer Werbeaktion.“

Veröffentlicht am: 10.05.2019