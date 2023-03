Neue Leuchtmittel-Generation

Wiemersdorf (em/nl) Ob Büro-, Hallen-, Straßenbeleuchtung oder Werbeleuchtschilder, ob TFT-, OLED-, E-paper-, LCD-Module oder -Gläser, im Bereich LED-Lichttechnik und Industrie-LCDs ist die vor 20 Jahren von Heribert Lehner gegründete Lehner Dabitros GmbH aus Wiemersdorf der richtige Ansprechpartner.



Anfangs stand der Vertrieb von Standard- und kundenspezifischen LCD-Modulen und -Gläsern unter der Marke „andi“ im Vordergrund. Schon bald wurde das Produktsortiment um Magnet- und Chipkartenleser erweitert. Vor nunmehr drei Jahren wuchs der Tätigkeitsbereich der Lehner Dabitros GmbH ein weiteres Mal und die „andi“ Produktfamilie bekam Zuwachs: LED-Lichttechnik und LED-Werbetechnik der Marke „Leuchtfeuer“. Ein weiteres Jahr später ist dann Frank Lehner als zweiter Geschäftsführer seinem Vater an die Spitze des Unternehmens gefolgt. Heute kümmern sich die rund 25 Mitarbeiter des Unternehmens neben dem Vertrieb und der Entwicklung von LCD-Modulen und -Gläsern auch um die Beratung, Entwicklung und Umsetzung individueller Lichtkonzepte für Neu- und Bestandsgebäude im industriellen Bereich sowie der dazugehörigen LED-Werbetechnik. Besonders interessant ist heute in Zeiten kontinuierlich steigender Strompreise die Umrüstung konventioneller Leuchtstoffröhren auf VDE-zertifizierte LEDRöhren. Auch im Bereich Flutlicht, Straßen-, Flächen-, Decken- und Hallenstrahler sowie Bürobeleuchtung bietet die Lehner Dabitros GmbH die energiesparende LED-Technologie als alternative Lösungen an. Nicht nur die Stromkostenersparnis ist bei den meisten Anwendungen außergewöhnlich hoch, sondern man kann dazu auch das beruhigend wirkende warm-weiß bis hin zu dem Tageslicht angepassten LED-Licht in Büros, Hallen, Ausstellungs- und Parkflächen entspannt genießen.

Veröffentlicht am: 20.03.2013