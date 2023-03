Neue Messe „wirtschaftNORDGATE“ im April

Norderstedt/Neumünster (kk) Am 25. und 26. April 2012 bietet die neue regionale Wirtschaftsmesse wirtschaftNORDGATE mit einem Mix aus Ausstellern verschiedenster Branchen Unternehmen die Möglichkeit, sich kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und Geschäfte in der Region zu tätigen.



Die Messe beginnt mit einem Business- Breakfast und einem spannenden Impulsvortrag für Unternehmerinnen und Unternehmer als Einstimmung in den Tag. Es folgen weitere Fachforen zum Thema Energie, web 2.0 u.a. Der Tag klingt aus unter dem Motto „Geschäft & Gaukelei“, einer Kombination aus Netzwerkgesprächen und gutem Essen, gespickt mit künstlerischer Unterhaltung. Die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Dr. Tamara Zieschang, hat ihr Kommen zugesagt. Der 2. Messetag beginnt mit einem Trendtalk für klein- und mittelständische Unternehmen mit hochkarätigen Referenten aus dem Wirtschafts- und Wissenschaftsumfeld.



Neue Märkte, neue Möglichkeiten

Die neue Wirtschaftsmesse bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihr Vertriebsgebiet innerhalb der Region NORDGATE zu erweitern oder auszubauen. Aus Norderstedt dabei sind beispielsweise die Galerie Mensen oder die Flashway GmbH, die einen Segway-Parcours in der Halle anbietet.



Aussteller aus der Wirtschaftsregion NORDGATE

Bei den Ausstellern handelt es sich um Hersteller, Händler und Dienstleister aus der Wirtschaftregion NORDGATE mit den Städten Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt sowie deren Einzugsgebiet. Die Besucher sind Entscheider aus der Wirtschaftsregion: Unternehmer, Geschäftsführer, Einkäufer, Abteilungsleiter und unternehmerisch orientierte Personen, die sich über Existenzgründung, Weiterbildung, Karriere- und Berufschancen informieren möchten. Die wirtschaftNORDGATE öffnet am Mittwoch, 25. April, von 10 bis 19 Uhr und am Donnerstag, 26. April, von 10 bis 17 Uhr. Eintrittspreis 10 Euro, für beide Tage 15 Euro.



Weitere Informationen unter www.wirtschaft-nordgate.de

Veröffentlicht am: 29.02.2012