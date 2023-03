Neue Mitglieder bringen neue Erfahrungen

Norderstedt (em) Die Eröffnung der M-POINT Gruppe Cappuccino im September letzten Jahres war der Startschuss für die Ausdehnung des Unternehmernetzwerkes in die Hamburger Randgebiete. Auch in anderen Stadtteilen von Hamburg sind neue Gruppen für 2013 geplant. Die Gruppe Cappuccino, die von Jutta Orzegowski, Business Coach und MPOINT Moderatorin, geleitet wird, verzeichnet bereits neue Mitglieder. Über Karsten Placke, Placke Immobilien GmbH & Co. KG als neues Mitglied freut sich das Netzwerk sehr!



„Bereits seit Jahrtausenden begeistern Immobilien Menschen und Menschen nutzen Immobilien in unterschiedlichen Kulturen in aller Welt. Diese Faszination und Begeisterung ist Inhalt aller unserer Handlungen im Umgang mit den uns anvertrauten Immobilien“, so Karsten Placke, Inhaber der Firma Placke Immobilien aus Henstedt- Ulzburg. Gemäß dem Motto „Die Immobilie ist – egal in welcher Preisklasse – immer ein hochwertiges Gut und sollte dementsprechend behandelt werden“, bietet Karsten Placke auf Basis von über 22-jähriger Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft einen umfassenden Service zu allen Themen rund um die Immobilie. Von der Immobilienvermittlung, über die Finanzierung, die Erstellung von Wertgutachten, das laufende Immobilienmanagement bis hin zu Projektentwicklung und –management ist die Firma Placke Immobilien immer der richtige Ansprechpartner. Unterstützt wird dieses durch ein umfangreiches Netzwerk. „Mir ist wichtig, dass der Kunde einen Ansprechpartner hat, mit dem er alle Themen zur Immobilie besprechen kann. Hierbei ergeben sich häufig aber auch Vorgänge, bei denen die Unterstützung durch Spezialisten erforderlich ist. Eine hohe Zuverlässigkeit und Qualifikation sind hierbei für mich bedeutende Parameter bei der Auswahl der von mir eingebundenen Geschäftspartner, um eine volle Kundenzufriedenheit zu erreichen. Daher ist mir wichtig, meine Geschäftspartner genau zu kennen und zu wissen, wer zu welchem Kunden passt. Dies ist jedoch nur möglich, wenn man sich auch in der realen Welt regelmäßig trifft und sich auch über mehr als nur geschäftliche Dinge hinweg austauscht. M-POINT ist daher aufgrund der regelmäßigen Treffen und der sehr persönlichen Ebene für mich genau die richtige Netzwerk-Plattform“, so Karsten Placke, der vor Kurzem der Gruppe „Cappuccino“ in Norderstedt beigetreten ist.

Veröffentlicht am: 31.01.2013