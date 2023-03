Neue Möglichkeiten: Gesundheits- und Pflegeassistenz

Norderstedt (em/jj) Zahlreiche Gesetzesänderungen, neue Produkte oder neue Mitarbeiter – all diese Gründe machen eine Weiterbildung notwendig, um am Markt zu bestehen. Das TÜV NORD Schulungszentrum ist seit vielen Jahren Partner von Unternehmen verschiedener Branchen. Auch im Bereich Gesundheit und Pflege werden umfangreiche Fortund Weiterbildungen angeboten.



„Mit dem neuen Kurs zur Gesundheits- und Pflegeassistenz bieten wir eine weitere Möglichkeit der Fortund Weiterbildung im Schulungszentrum“, erklärt Claus Frankenstein, Geschäftsführer des TÜV NORD Schulungszentrums. Die Umschulung zur Gesundheitsund Pflegeassistenz, kurz GPA, beim TÜV NORD bereitet die Teilnehmer auf einen Einsatz in der stationären, ambulanten oder Krankenhauspflege vor. Sie lernen unterschiedliche Pflegekonzepte kennen, unterstützen Menschen bei ihren Arbeiten im Haushalt, bei der Körperpflege und der Nahrungsaufnahme. Des Weiteren assistieren sie bei therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen und unterstützen Menschen im Umgang mit Demenz oder chronischen Erkrankungen. GPA begleiten und pflegen Menschen in ihrer Endphase des Lebens. Für diese besonderen Ansprüche ist eine fundierte Ausbildung unerlässlich. „Das TÜV NORD Schulungszentrum bietet diese Umschulung sowohl in Voll- als auch in Teilzeit an. Ein Bestandteil der Umschulung stellt ein Deutschsprachkurs mit abschließender Prüfung durch unseren Kooperationspartner Berlitz dar“, so Claus Frankenstein. „Dabei setzen wir unseren Schwerpunkt auf die Thematik ,Deutsch in der Pflege’.



Ziel dieses begleitenden Sprachund Schreibkurses ist es, den Teilnehmenden optimal auf seinen Einstieg in die Pflegebranche vorzubereiten.“ Übrigens: Bereits zum 26. November startet der nächste Kurs. Interessierte können sich ab sofort anmelden. Maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen Viele Unternehmen haben durch hohe Auftragslagen keine Möglichkeit, Mitarbeiter freizustellen. Deshalb stellt das Schulungszentrum für jedes Unternehmen ein auf den individuellen Bedarf abgestimmtes Konzept zusammen. Das ermöglicht Unternehmern, Mitarbeiter weiterzubilden und dabei keine Nachteile davon zu tragen, sondern nur die Vorteile einer maßgeschneiderten Weiterbildung. Ein weiterer Vorteil, den die Angebote des Schulungszentrum bieten, ist die Inhouse- Schulung. Somit können die Mitarbeiter gleich das gelernte im eigenen Unternehmen umsetzen.



Das TÜV NORD Schulungszentrum ist nicht nur der beste Ansprechpartner in der Region, wenn es um die Schulung eigener Mitarbeiter geht. Teilnehmer zahlreicher Aus-, Fort- und Weiterbildungskurse sind auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. „Wir arbeiten mit Unternehmen aus der Region zusammen, die bereits in einigen unserer Kurse ihre zukünftigen Fachkräfte gefunden haben“, berichtet Claus Frankenstein. Unternehmen auf der Suche nach gut ausgebildeten, engagierten Mitarbeitern sollten sich also durchaus beim TÜV NORD umsehen

Veröffentlicht am: 24.09.2012