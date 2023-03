Neue olympische Disziplin

Norderstedt (em) Der fünffache Energiewende Luftsalto der Berliner Politiker könnte als neue Disziplin ab 2016 olympisch werden.



„Wenn wir das jetzige Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien beibehalten, hätten wir schon bald einen Stromüberfluss, der abgeregelt werden müsste. Damit wäre niemandem gedient“, sagte Altmaier in einem FTD-Interview und forderte: „Das Ausbautempo müsse wieder den Ausbauzielen der Regierung angepasst werden“. Zuletzt hatten die zuständigen Minister den verstärkten Ausbau gefordert, da sonst die CO²-Minderungsziele nicht erreicht werden können und auch die Energiewende in Gefahr ist. Derzeit werden 25 Prozent des deutschen Strombedarfs durch Sonne, Wind und Biomassekraftwerke erzeugt.

Wer hat hier Angst vor welchen Entwicklungen? „Aber vielleicht sollten wir uns nicht mehr so sehr an der Politik orientieren und die Energiewende in den Regionen selbst in die Hand nehmen“, empfiehlt Thomas Leidreiter. Das Solarzentrum Norderstedt bietet hierzu einen Dialog. „Wir werden in den nächsten Wochen alle Interessierten notieren und einen Regionalen Energietisch ins Leben rufen. Nach dem Vorbild der Zukunftswerkstatt wollen wir Ideen sammeln, sondieren und die Möglichkeit der Umsetzung in diesem Zukunftssegment prüfen.“



Interssierte melden sich bitte per E-Mail bei: info@solarzentrum-norderstedt.de

Veröffentlicht am: 17.09.2012