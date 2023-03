Neue Praktikumsbörse für die Region Westküste

Elmshorn (em/mhp) Ein überregionales Praktikumsnetzwerk an der Westküste startet mit Mobilitätsfachkräften und einer Online-Praktikumsbörse. Es werden Arbeitgeber/innen gesucht, die Interesse daran haben, ihren Betrieb im Praktikumsnetzwerk vorzustellen.



Praktika als Türöffner und Horizonterweiterung - dieses Ziel verfolgen die Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, Pinneberg und Steinburg mit dem überregionalen Verbundvorhaben „JuMoWestküste: Rückenwind - Jugendmobilität Westküste“. Die jungen Menschen haben durch ein kreisübergreifendes Praktikumsnetzwerk eine größere Auswahl. Die Unternehmen erweitern ihren Bekanntheitsgrad und erreichen über die kreisübergreifende Online-Präsenz deutlich mehr potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Interesse daran haben, ihren Betrieb im Praktikumsnetzwerk vorzustellen oder sich erst einmal beraten lassen möchten, können sich an die Mobilitätsfachkraft Burkhard Stratmann wenden unter der Telefonnummer 04121 45 02 36 09 oder per E-Mail b.stratmann@kreis-pinneberg.de.

Veröffentlicht am: 16.05.2017