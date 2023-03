Neue Softwareprogramme passend für jedes Unternehmen

Pinneberg (ls/sw) Umfangreiches Know-how im Bereich der Realisierung! Das Unternehmen bietet Entwicklung, Training sowie die Beratung von Java basierter Anwendungssoftware an. Das ist aber noch nicht alles was die Advernet. de GmbH für seine Kunden bereithält. Auch die Unterstützung und Auswahl der richtigen Software gehört mit zu den Dienstleistungen.



Das Wirtschaftsmagazin traf sich mit dem Geschäftsführer Dipl.- Inform. Gabriel Aleanakian zu einem Gespräch, um mehr über das Unternehmen und die Leistungen zu erfahren.



Wie viele Mitarbeiter gehören zu Ihrem Team?

Wir sind ein kleines Team von Mitarbeitern und Kooperationspartnern, die über Erfahrung mit vielfältigen Technologien und Werkzeugen verfügen. Seit 2010 arbeitet mein ältester Sohn mit in dem Unternehmen und unterstützt uns in unseren Aufgabenbereichen.



Wie kam es zu der Gründung des Unternehmens?

Im Jahr 1996 habe ich das Unternehmen gegründet. Damals hatte ich die Idee, eine Marketingfirma für Websites und Onlinemarketing aufzubauen. Mit der Zeit entwickelte es sich dann zu einer Softwareentwicklungsfirma.



Welche Kunden sprechen Sie überwiegend an?

Überwiegend kleinere und mittlere Unternehmen, insbesondere Fertigungsbetriebe, die eine eigene Software einsetzen wollen. Das sind unsere Zielgruppen, die wir dann fachmännisch beraten und gucken, welche Software am besten zu dem Kunden passt. Die Schwerpunkte in unserem Dienstleistungsunternehmen sind IT-Beratung, Open-Source sowie die Entwicklung von Software.



Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen? Wie heben Sie sich im Vergleich zu anderen Unternehmern ab?

In erster Linie durch das Angebot von Open-Source. Das ist ein Lizenzmodell, das es erlaubt, die Programme weiterzugeben. Die Software wird passend für den Anwender ausgewählt, diese der Nutzer selbst verändern kann. Selbstverständlich helfen wir Ihnen, die Software zu installieren und zu konfigurieren. Für die Nutzer dieser Programme stellen wir Schulungen und Trainings für die neuen Programme zur Verfügung. Das bedeutet für die Unternehmen einen schnelleren und unkomplizierteren Umgang. Das ist unsere Philosophie. Wir möchten die Kunden durch Leistungen an uns binden und nicht durch Lizenzen. Des Weiteren bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Projekte mit Betreuung an.



Sind Sie zufrieden mit Ihrer aktuellen Situation?

Ja, ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Situation. Besser kann es gar nicht laufen, die Auftragslagen steigen und das freut uns.



Was halten Sie von Ihrem Standort?

Der Standort in Pinneberg gefällt uns sehr. Der Mietvertrag endet Ende 2014, aber wir möchten gerne diese Räume beibehalten, um unsere Kunden weiterhin in diesen Büroräumen empfangen zu können.



Wenn Sie auf die Jahre Ihrer Geschäftstätigkeit zurückschauen, gibt es da etwas, das Sie gerne anders gemacht hätten?

Nein, es gibt so einiges, das ich aber immer mal im Laufe der Zeit geändert habe, um immer die entsprechenden Leistungen anzubieten. Aber diese waren immer richtig.



Und nun abschließend die letzte Frage: Würden Sie den Lesern Ihren persönlichen Wunsch mitteilen?

Fachlich würde ich mir wünschen, wenn die Entscheidung der Firmen zu neuen individuellen Softwarenutzungen gehen würde und nicht immer auf die bisher genutzten Systeme zurückgegriffen wird. Die Unternehmer sollen sich mehr mit der Softwareentwicklung auseinandersetzen. Privat geht es mir sehr gut, ich bin sehr zufrieden.



Foto: Geschäftsführer Dipl.-Inform. Gabriel Aleanakian führt sein Unternehmen erfolgreich und wünscht sich, dass mehr Firmen auf neue Softwarenutzungen zurückgreifen würden.

Veröffentlicht am: 29.05.2013