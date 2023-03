Neue Strukturen im Norden schaffen

Neumünster (em/mp) Ein leistungsfähiges und flächendeckendes Angebot aus dem Bereich Rehatechnik bietet die WKS GmbH & Co. KG mit Sitz in Neumünster.



„Die Zielsetzung von WKS ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der angeschlossenen Partnerunternehmen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und um eine optimale Marktausschöpfung, im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, zu erreichen“, erklärt Michal Bombien, alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.

Seit Januar 2010 wird die Mehrheit der Kommanditanteile zu gleichen Teilen von den Firmen Assmann GmbH, Thies Gesundheitspartner GmbH und Sanitätshaus Kowsky GmbH gehalten, als weitere Gesellschafter sind die Unternehmen Sanitätshaus Schütt + Jahn, Gesundheitszentrum Peters und Schmidt, Gesundheitszentrum Flora sowie Michael Bombien dabei. „Im Wesentlichen sind die bislang in getrennten Firmen dargestellten Dienstleistungen unter einem Dach zusammengeführt“, so Bombien weiter. „Zum Portfolio gehören mittlerweile die Rückholung und Auslieferung von Standard-Hilfsmitteln, eine Zentralwerkstatt mit sicherheitstechnischer Prüfung, eine Lagerverwaltung, ein Hilfsmittelpool sowie der Einkauf, auch für den Bereich Sanitätshäuser.“ Für den Rehabilitationsbereich hält WKS ein Lager mit den Standardprodukten der WKS Gruppe bereit. So ist die zeitnahe Belieferung der Kunden mit Neuware gesichert. Darüberhinaus führt die Gruppe die Konditionsverhandlungen mit den Lieferanten.

Bombien: „Mit der Logistik stellen wir unseren Kunden einen leistungsfähigen Fuhrpark bereit, der zurzeit aus 15 Fahrzeugen besteht und der die Auslieferung und Rückholung von Hilfsmitteln schnell und zuverlässig durchführen kann.“ In Neumünster führt die WKS Gruppe ein zentrales Kassenlager. Für die unterschiedlichen Krankenkassen werden die Hilfsmittel verwaltet und in den entsprechenden Onlinesystemen gepflegt. Die eigene Zentralwerkstatt bereitet die Fallpauschalhilfsmittel schnell und kostengünstig auf. Kassenhilfsmittel werden für den Wiedereinsatz ebenfalls instand gesetzt. Ein schneller Wiedereinsatz kann so gewährleistet werden.



„Das Leistungsspektrum von WKS wird bewusst offen gehalten, um Veränderungen im Marktgeschehen aufzunehmen und zeitnah entsprechende Konzepte anbieten zu können“, erläutert Michael Bombien. Aktuell sind bei der WKS rund 53 Personen und in den Betrieben der sechs Gesellschafter über 400 Mitarbeiter beschäftigt.

Veröffentlicht am: 21.12.2011