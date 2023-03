Neuer Landrat des Kreises Stormarn gewählt!

Kreis Stormarn (em) In ihrer Sitzung am 29. Januar haben die Stormarner Kreistagsabgeordneten mit großer Mehrheit den Bürgermeister der Stadt Bargteheide, Dr. Henning Görtz, zum neuen Landrat des Kreises Stormarn gewählt.



42 der 50 anwesenden Kreistagsabgeordneten stimmten in geheimer Wahl für Dr. Görtz, der am 24. April 2016 die Nachfolge von Landrat Klaus Plöger antreten wird.

Veröffentlicht am: 02.02.2016