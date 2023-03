Neuer Standort in Norderstedt

Hamburg (em/ab) Die Bockholdt KG, mit über 6.000 Mitarbeitern in 14 norddeutschen Niederlassungen einer der größten Arbeitgeber in Schleswig-Holstein, hat im Dezember 2014 in Anwesenheit des Oberbürgermeisters Norderstedt seine neue Niederlassung im Gewerbegebiet Harkshörn eingeweiht.



Erst im September 2013 investierte das Unternehmen 2 Millionen Euro für die rund 900 Mitarbeiter am Standort Hamburg und eröffnete einen Neubau in der Großmannstraße. Bockholdt bekennt sich mit seiner neuen Niederlassung Norderstedt ganz klar zur Metropolregion Hamburg und will seine Stärke auch in Zukunft weiter ausbauen. Um das zu bekräftigen, wurde bereits Anfang 2015 auch eine neue Niederlassung in Bad Oldesloe eröffnet. Norderstedts Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote hieß Bockholdt sehr herzlich in seiner Stadt willkommen und wünschte viel Erfolg: „Die großen, namhaften Unternehmen kommen nach Norderstedt – schön, dass Sie jetzt auch bei uns sind! Nutzen Sie das reichlich vorhandene Potential an unserem schönen Standort und haben Sie viel Erfolg.“



Im Anschluss an die Eröffnungsfeier hatten die Gäste noch die Möglichkeit, sich über die diversen Einsatzbereiche des Unternehmens im persönlichen Gespräch zu informieren und die neu gestalteten Räume der Norderstedter Niederlassung zu besichtigen. Die Büroräume wurden – genau wie alle anderen Standorte des Unternehmens – gemäß asiatischer Wissenschaft für Büroräume eingerichtet und individuell gestaltet. Bockholdt unterstreicht auch damit seine innovative Beschäftigungspolitik und die tatsächliche Umsetzung seiner mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur. „Wir haben uns für diesen Ort entschieden, um noch stärker in der Metropolregion Hamburg präsent zu sein und Norderstedt bietet uns einfach einen attraktiven Standort“, sagt Niederlassungsleiter Sven Kozlowski.



Aktuell sind in Norderstedt 423 Kollegen täglich bei den Bockholdt-Kunden vor Ort im Einsatz. Als modernes hanseatisches Familienunternehmen ist Bockholdt seit über 55 Jahren erfolgreich in allen professionellen Dienstleistungen rund um Gebäude, Industrie und Klinik im Einsatz. Das Portfolio des ISO- und umweltzertifizierten Unternehmens reicht weit über die klassische Unterhaltsreinigung hinaus: So gehören auch modernste Dienstleistungen, wie beispielsweise Strahlverfahren mit Trockeneis oder Höchstdruck bis 2.500 bar, robotergestützte Reinigungen von Belüftungsanlagen, die umweltgerechte Reinigung von Silos, Solar- und Windkraftanlagen durch das Bockholdt-Kletterteam oder OP- und Klinikreinigungen zu den vielfältigen Kompetenzen des Unternehmens.



Ob Bürogebäude oder Supermarktkette, ob Lebensmittelverarbeitung oder Produktionsanlage, ob Krankenhaus, Pflegeeinrichtung, Arztpraxis oder medizinischer Zulieferbetrieb: Die erfahrenen Mitarbeiter/innen sorgen im Bereich Gebäude für die rationelle und werterhaltende Unterhaltsreinigung von Räumen und damit für Sauberkeit auf Böden, Mobiliar, Anlagen, Fassaden und Glasflächen, übernehmen Bauendreinigungen sowie Sonder- und Spezialreinigungen jeder Art. Sie kennen als Spezialisten der Industrie die vielfältigen Industriezweige genau und unterstützen so einen reibungslosen Produktionsablauf.



Selbstverständlich bekämpft Bockholdt auch Schädlinge nachhaltig und fachgerecht. Im Bereich Klinik profitieren die Kunden von speziell geschulten Fachkräften, die nicht nur Kenntnisse über die professionelle Unterhaltsund Reinraumreinigung sowie Flächendesinfektion besitzen, sondern auch über die möglichen Infektionsquellen, Keimverbreitungswege und Infektionsträger. Das Team von Bockholdt weiß, worauf es in Sachen Dienstleistung ankommt und erfüllt mit Leidenschaft und Zuverlässigkeit die individuellen Wünsche und Serviceanforderungen seiner Kunden.



Das alles ist Bockholdt – direkt vor Ort in Harkshörn!



Foto: V.l.: Inhaber Jan und Gülten Bockholdt, Niederlassungsleiter von Bockholdt in Norderstedt

Sven Kozlowski und der Oberbürgermeister Norderstedt Hans-Joachim Grote bei der Eröffnung des neuen Standortes.

Veröffentlicht am: 20.08.2015