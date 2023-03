Neuer Standort mit neuen Konditionen

Neumünster (bo/lm) Fast sechs Monate wurde die ehemalige Squashhalle umgebaut, jetzt ist das Fitnessstudio Body & Soul endlich umgezogen. Die Tennisfelder bleiben, aber Sportbegeisterte finden hier ab sofort alles, was man von einem modernen Fitnessstudio erwarten kann.



Dazu zählen neue Kraft- und Fitnessgeräte der Marke Precor, eine Finnische- und eine Biosauna mit großem Ruheraum, großzügige Kursräume sowie einen Bar- und Loungebereich. „Wir haben bei der Einrichtung großen Wert darauf gelegt, eine helle und freundliche Atmosphäre zu schaffen“, so Inhaber Heiko Eichhorn. Der Standort im Gewerbegebiet Süd wurde übrigens bewusst gewählt, denn das Body & Soul will eng mit den umliegenden Firmen zusammenarbeiten – schließlich spielt das Thema Gesundheit in den Betrieben eine immer größere Rolle. So können Firmen ganz oder teilweise die Mitgliedsbeiträge ihrer Mitarbeiter übernehmen, um beispielsweise ein professionelles Rückentraining sicherzustellen. Die großzügigen Öffnungszeiten, Mo. bis Mi.: 6 bis 22 Uhr, Di., Do., Fr.: 8 bis 22 Uhr, Sa. und So.: 10 bis 19 Uhr, garantieren dabei eine problemlose Umsetzung bei Teil- oder Schichtdienst.



Foto: Heiko und Valeska Eichhorn mit Sohn Lennox im Loungebereich am Eröffnungstag.

Veröffentlicht am: 24.02.2014