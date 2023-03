Neuer SWN-Geschäftsführer bestellt

Neumünster (em) Am 1. Juli 2012 wurde Dr. Norbert Bruhn-Lobin (55) zusätzlich zu Matthias Trunk (45) zum Geschäftsführer der SWN Entsorgung GmbH bestellt.



Während Bruhn-Lobin das operative Geschäft verantwortet, wird als Sprecher der Geschäftsführung Matthias Trunk sich vor allem um die strategische Ausrichtung des Unternehmens kümmern. Die SWN-Entsorgung mit ihren Tochterunternehmen der Mechanisch Biologischen Abfallverwertunggsgesellschaft (MBA) Neumünster GmbH (74% SWN und 26% REMONDIS), der Bio-Abfall- Verwertungsgesellschaft BAV (50% SWN und 50% WZV Segeberg) und der jüngsten Gesellschaft der SWN Bioenergie (50,1% SWN und 49,9% Hofkontor AG) wird vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Abfallentsorgung vor großen Herausforderungen stehen. Die Stichworte lauten: Kreislaufwirtschaft und „urban mining“.



Ziel ist dabei die vollständige Abkehr von der Abfallbeseitigung hin zu intelligenten und umweltschonenden Recyclingverfahren für alle Abfälle. Dabei wird es auch um den zukünftigen Umgang mit der im Jahre 2014 schließenden Deponie Wittorferfeld gehen. Hier strebt SWN Entsorgung GmbH an, einen Bogen zu schlagen zwischen Rekultivierung und Nachsorge einerseits und Sicherung des Rohstoffpotenzials andererseits. Ein weiteres Standbein werden die Produktion von Energie aus Bioabfällen und landwirtschaftlichen Rohstoffen (Rüben) sowie die Erzeugung aus erneuerbaren Energien auf der Anlage im Wittorfer Feld im Süden von Neumünster sein. „Dies ist ein deutliches Signal in eine Zukunft mit Perspektive und der Sicherung der 125 Arbeitsplätze am Standort“, so Matthias Trunk.



Dr. Norbert Bruhn-Lobin ist seit 1992 in der Abfallwirtschaft tätig. Zunächst als Projektleiter in der Gesellschaft für Abfallwirtschaft des Kreises Pinneberg und Prokurist der Abfallentsorgungsgesellschaft Unterlebe AUE, wechselte er 1998 zur Schleswag Entsorgung (heute Service plus). Im Jahr 2000 wurde er Geschäftsführer der Abfallwirtschaftsgesellschaften Stormarn und Lauenburg und 2002 der MBA Neumünster, wo er auch die Leitung des Abfallverwertungszentrums übernahm. Der 55-jährige gebürtige Schleswig-Holsteiner ist seit 1994 kommunalpolitisch tätig und als leidenschaftlicher Ruderer Vorsitzender des Ruder Club Neumünster. Der Vater von zwei Kindern ist verheiratet und wohnt in Wattenbek bei Neumünster.



Foto oben: Dr. Norbert Bruhn-Lobin ist wurde zum 1. Juli zusätzlich zum Geschäftsführer bestellt.

Veröffentlicht am: 25.07.2012