Neuer Vorstand beim Unternehmensverband

Heide (em) Die Mitglieder des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste e.V. wählten auf ihrer Mitgliederversammlung drei neue Persönlichkeiten in den Vorstand. Der einstimmig wiedergewählte Vorstandsvorsitzender, Lutz Bitomsky, dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre langjährige, teilweise sogar jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit für die wirtschaftlichen Belange der Westküste.



„Mit ihrem wirtschaftlichen Sachverstand aus ganz unterschiedlichen Wirtschaftszweigen haben Sie ganz wesentlich die erfolgreiche Arbeit des Verbandes geprägt.“



Aus dem Vorstand ausgeschieden sind:

Dr. Horst Alsmöller, Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG (seit 08.11.2010)

H.-Jochen Becker, Groth & Co. Bau– und BeteiligungsGmbH & Co. KG (seit 2009)

Rolf Döring, Salvana Tiernahrung GmbH (seit 1998)

Otto Fubel, Peter Kölln KGaA (seit 1998)

Wolfgang Kinsky, KINSKY Fleischwaren GmbH (seit 2006)

Rolf Olsson, ISD Insel Schnelldienst GmbH (seit 1996)



„Mit der Wahl der neuen Vorstandskollegen findet auch eine Verjüngung des Vorstandes statt. Zudem haben wir uns vor dem Hintergrund der Handlungsfähigkeit entschieden, den Vorstand ein wenig zu verkleinern“, erläutert Bitomsky die personelle Erneuerung. Einstimmig wurden in den Vorstand des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste e.V. für die kommenden drei Jahre folgende Führungspersönlichkeiten gewählt:



· Michael Hentrich, Salvana Tiernahrung GmbH, Kl. Offenseth-Sparrieshoop

· Winfried Rostock, Peter Kölln KGaA, Elmshorn

· Stefan Witt, Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG, Pinneberg



Der Vorstand ist auch zukünftig geprägt durch unterschiedliche Branchen und die regionalen Vielfalt des Verbandsgebietes.

Neben den Vorstandswahlen und den Berichten der Geschäftsführung stand ein Vortrag von Professor Dr.-Ing. habil. Michael Berger, Fachhochschule Westküste in Heide, zum Thema „Vom Bachelor zum Engineering“ im Mittelpunkt der Veranstaltung. Der Veranstaltungsort Fachhochschule Westküste wurde bewusst gewählt, um den Unternehmerinnen und Unternehmern im Vorwege der Mitgliederversammlung die Gelegenheit zu geben, mit zukünftigen Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule ins Gespräch zu kommen. Die FH Westküste und die regionale Wirtschaft wollen zukünftig noch enger miteinander zusammenarbeiten, um Fachkräfte und wirtschaftliches Know-how in der Region zu halten.

Schließlich begrüßten die Mitglieder die erfolgreiche Arbeit des zurückliegenden Jahres, welche auch in den steigenden Mitgliedszahlen zum Ausdruck käme.



Bildunterschrift: v.l.n.r.: neu im Vorstand: Michael Hentrich, Winfried Rostock, Stefan Witt, Vorstandsvorsitzender Lutz Bitomsky, ausgeschieden aus dem Vorstand: Rolf Döring, Otto Fubel, Dr. Horst Alsmöller, H.-Jochen Becker.

Veröffentlicht am: 13.07.2015