Neuer winkler Standort

Neumünster (em/mhp) Am 3. Juli eröffnete in Neumünster ein neuer Betrieb des Nutzfahrzeugteile- Großhändlers winkler seine Türen. Damit ist das Unternehmen dann europaweit an rund 40 Standorten in sieben Ländern vertreten. Im Norden Deutschlands finden sich bereits winkler Betriebe in Hamburg, Bremen, Hannover und Ibbenbüren.



Die winkler Unternehmensgruppe ist einer der führenden Großhändler für Nutzfahrzeugersatzteile in Europa. Rund 1.500 Mitarbeiter sorgen an 40 Standorten in Deutschland, Österreich, Lettland, Polen, Tschechien, der Schweiz und der Slowakei für eine individuelle Betreuung von Nutzfahrzeughaltern, Werkstätten, Omnibus- und Agrarunternehmen.



Von zwei der größten Zentrallager für Nfz- Teile in Europa, mit mehr als 200.000 Ersatzteilen, gelangt die Ware über ein ausgefeiltes Logistik- und Lieferkonzept schnellstmöglich zum Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 392 Mio. Euro



Geballte Nfz-Kompetenz in Neumünster

In Neumünster unterstützen 15 winkler Fachberater ihre Kunden bei der Identifikation und Beschaffung des richtigen Ersatzteils. Der Betrieb ist außerdem Ausbildungsstandort für die Lehrberufe Groß- und Außenhandelskauffrau/- mann sowie Fachkraft für Lagerlogistik. Darüber hinaus verfügt der neue Standort über ein eigenes Schulungszentrum, wo das umfangreiche Spektrum der winkler Schulungen rund ums Nutzfahrzeug angeboten wird.



„Mit dem neuen Betrieb in Neumünster rücken wir noch näher an unsere Kunden in der Region“, sagt Michael Kempf, Betriebsleiter des neuen Standortes. Von dem Standort aus werden die Kunden in Schleswig-Holstein betreut. Neben der Lieferung per Paketdienst oder Tagestour ist auch die Lieferung mit dem Nachtexpress oder per Blitzlogistik möglich.



Foto: Das Team von winkler Neumünster, um Betriebsleiter Michael Kempf (6. v. l.)

betreut von Neumünster aus ganz Schleswig-Holstein. ©winkler

Veröffentlicht am: 10.08.2017