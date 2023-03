Neues Büro in Hamburg ab November geöffnet!

Hamburg (lh/jj) Die S.O.F.A. GmbH ist seit 1993 ein erfolgreich inhabergeführter Veranstaltungsdienstleister und heute eine der stärksten Veranstaltungsserviceagenturen in Norddeutschland.



Als Full Service Dienstleister im Bereich Konzeption, Planung und Durchführung begleitet das Unternehmen erfolgreich Firmen, Städte und Einzelpersonen bei Veranstaltungen, Events, Incentives und Animation jeder Größe. Seit dem 15. November ist auch im Hamburger Bereich wieder ein Ansprechpartner vor Ort. „Die neuen Büroräume sind fertig und konnten von uns Mitte November bezogen werden“, freut sich Zweigstellenleiterin Christina Moldt nun. „Kunden und Interessierte finden uns in der Hinschenfelder Straße 12 in 22041 Hamburg.“ Die S.O.F.A. GmbH greift auf einen großen Fundus an Spaßmodulen, Dekorationen, Kostümen und Pagoden zu. Von der Tagung bis hin zur Party am Abend, dieser Veranstaltungsservice hat für jedes Event die richtigen Highlights.



„Ob Cateringzubehör, Würstchenstand oder Sieben-Gänge-Menü, wir möchten Sie passend zu Ihrer Veranstaltung auch gerne kulinarisch erfreuen und unterbreiten Ihnen gern ein schmackhaftes Angebot“, so Christina Moldt weiter. Besonders das Selbstabholersortiment konnte durch das neue Lager in Hamburg deutlich erweitert werden. Schon für kleines Geld können diverse Module im Hamburger Lager ausgeliehen werden. Auch Stehtische, Bierzeltgarnituren oder Heizstrahler sind kein Problem. „Seit der Einführung des Selbstabholerservices haben wir viele Kunden dazugewonnen“, erzählt Christina Moldt.

Veröffentlicht am: 02.12.2013