Neues Jahr, neue Räume

Norderstedt (ls/lr) Die Einrichtung dem neuen Geschäftsjahr anpassen! Das Team von R. Suhr Innenausstatter hilft dabei, die Vorhaben professionell umzusetzen und verhilft schnell zu schöneren Büroräumen – ohne dabei den Arbeitsablauf zu stören.



„In unserem Unternehmen finden Sie eine große Auswahl an Markisen, Gardinen, Bodenbelägen und Wohnaccessoires, die Ihnen vorab Inspirationen liefern. Sollten Sie keine Zeit finden, um sich in unsererm Geschäft umzusehen, kommen wir gerne mit Musterproben zu Ihnen ins Unternehmen und beraten Sie individuell zu Ihren Räumlichkeiten“, erklärt Cornelia Suhr. Das Verlegen eines neuen Bodenbelages, wie Echtholz, verleiht den Büroräumen einen repräsentativen Eindruck, der besonders für Geschäftspartner und Kunden von großer Bedeutung ist. „Nach wie vor werden auch gerne altbewährtes Linoleum oder Korkbeläge in zeitgemäßen Farben verlegt“, verrät Rainer Suhr, Norderstedts einziger Parkettlegemeister. Schwerenflammbare Funktionsstoffe gibt es für verschiedene Anforderungen. Sie sorgen mit Hilfe ihrer Oberflächenstruktur für eine verbesserte Raumakustik, die gerade für Geschäftsgespräche oder Telefonate vorteilhaft sind. Ein Stoff wertet die Räume auf seine ganz besondere Weise auf und verleiht ein angenehmes Arbeitsgefühl. „Wir stehen Ihnen gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung“, verspricht Cornelia Suhr abschließend.



Foto: Der richtige Boden für das Büro wird fachgerecht verlegt.

Veröffentlicht am: 18.12.2014