B2B-NORD Bewertung:



Er beschreibt in sehr lebendiger Sprache, wie sehr der Mensch heute in den Unternehmen zurück bleibt. NEUSTART heißt für Patrick D. Cowden: Das Ende der Wirtschaft, wie wir sie kennen. Ab jetzt zählt der Mensch! Es geht um Menschen. Menschen die in den Unternehmen arbeiten und Leistungen vollbringen. Und doch ist das Topmanagement weit davon entfernt, dies anzuerkennen. NEUSTART beschreibt Unternehmensszenen, wie sie in der heutigen Wirtschaft alltäglich sind. Er sagt: „Viele Manager bemerken oft nicht, wie sehr ihre Mitarbeiter in ihrer täglichen Planung und Projektarbeit in den Hintergrund rücken. Und meist geschieht dies nicht einmal absichtlich.“ Er berichtet über einen Projektleiter eines Luftfahrt Konzerns, der ihm berichtete, wie wichtig ihm die Mitarbeiter sind. Cowden bat den Projektleiter einmal alle Unterlagen auf den Tisch zu legen, die für das Projekt relevant waren. 6.000 Seiten Papier mit Listen, Grafiken und Tabellen. Cowden bat dann die Seiten raus zu suchen, in denen es um Mitarbeiter ging. Es waren von 6.000 Seiten gerade mal sechs. Ich wiederhole: sechs Seiten. Auf die Frage an den Projektleiter, wer denn dieses Projekt, aus den tausenden von Seiten, zu einen Erfolg macht? Darauf bekam Patrick D. Cowden keine Antwort. Seine Antwort: „Es sind immer die Menschen, die Mitarbeiter, die Führungskräfte und die Kunden, die den Erfolg ausmachen. Menschen, die in diesen Konzernen arbeiten und an den Erfolg glauben wollen. Doch die Begeisterung in den Unternehmungen schrumpft. Gerade mal 12 Prozent aller Mitarbeiter sind hochmotiviert, 13 Prozent handeln destruktiv. Der Rest pendelt dazwischen. Die Gallup-Studie von 2011 spricht von einem volkwirtschaftlichen Schaden von 125 Milliarden Euro jährlich. So berichtet Patrick D. Cowden in seinem Buch „NEUSTART“ von vielen selbst erlebten Geschichten als Führungskraft in internationalen Unternehmen. Die sind spannend und heiter zugleich erzählt. Wer einen Fortschritt für die Wirtschaft sucht und den Menschen wieder in den Mittelpunkt der Unternehmung stellen möchte, für denjenigen unter uns ist das Buch „NEUSTART“ ein echtes MUSS. Patrick D. Cowden nimmt uns mit in die zum Teil absurden Entwicklungen in zentral geführten Unternehmen, die nur nach Tabellen, Grafiken, Zahlen, Fakten und nackten Kennzahlen geleitet werden. Patrick D. Cowden ruft auf, den Irrsinn zu beenden, Unternehmen nur noch nach wirtschaftlichen Kennzahlen und Controlling zu beurteilen. Von der Profitmaximierung, rät Cowden, gilt es sich zu verabschieden. Es sind die Menschen die ein Unternehmen erfolgreich machen. Ein wirklich empfehlenswertes Buch.NEUSTART Patrick D. Cowden erschienen 2013 im Ariston Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH