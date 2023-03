Neuste Technik für Konferenzräume

Norderstedt (mp/em) Meetings und Besprechungen bestimmen in fast jedem Unternehmen den Alltag. „In Konferenzräumen kommt es zum persönlichen Austausch mit Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern. Hier werden neue Ideen präsentiert oder komplexe Strategien entwickelt“, weiß Andreas Preugschat von Büro- Profi Nord. „Kein Wunder also, dass gerade Führungskräfte mittlerweile einen Großteil ihrer Arbeitszeit nicht mehr am eigenen Schreibtisch, sondern in Besprechungsräumen verbringen.“



Der Erfolg eines solchen Zusammentreffens hängt dabei nicht nur von Inhalten ab, sondern auch vom Umfeld. Denn mit der passenden Gestaltung von Mobiliar und Dekorationen lässt sich eine entspannte, kreative und kommunikative Atmosphäre schaffen. „Das Highlight in jedem Konferenzraum sind Sideboards, die ein besonderes Innenleben mit einem Flachbildschirm, der mit einer Infrarotbedienung herausfährt, entpuppen“, so Andreas Preugschat. Passend dazu rundet das Tischsystem „all in one“ von fm die Kommunikationsräume ab.



„Je nach Personenzahl und Gesprächsform lassen sich bei diesem Programm ganz verschiedene Plattenformen in unterschiedlichsten Dekoren mit acht verschiedenen Gestellen in 15 Farben kombinieren und beliebig erweitern“, berichtet Preugschat. „So schaffen eine runde oder ovale Form eine sehr persönliche, kommunikative Atmosphäre, nehmen aber relativ viel Raum in Anspruch. Sehr beliebt bei unseren Kunden sind daher rechteckige Tischplatten, an denen viele Personen Platz finden, ohne den Blickkontakt zu verlieren.“ Gerne steht das Team um Andreas Preugschat interessierten Unternehmern beratend zur Seite.

Veröffentlicht am: 03.02.2012