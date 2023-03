„Nicht der Wind, sondern das Segel bestimmt die Richtung“

Kaltenkirchen (em) Diese Weisheit aus dem Land der Mitte zwar, treibt auch die Unternehmer des BCE, des Business Club Elmshorn, um. Seit zwei Jahren, im Rhythmus von 14 Tagen, treffen sich die Damen und Herren schon morgens um sieben in Elmshorn zum Frühstück: „Dann ist für mich der Arbeitstag nicht so zerrissen .“, sagt die Firmen- Chronistin aus Hamburg.



Denn hinter jedem der bisher 19 Mitglieder steht ein großes Potential an weiteren Unternehmern, die die eine oder andere der 19 Dienstleistungen brauchen: So z. B. einen zuverlässigen Handwerker, einen sachkundigen Steuerberater oder findigen IT-Mann, der rund um die Uhr abgestürzten Rechnern wieder auf die Beine hilft. „Es lohnt sich für Frühaufsteher, sich schon morgens um sieben mit uns zu treffen, um im Erfahrungsaustausch auch über anstehende Projekte und fortführende Möglichkeiten zu sprechen“, ist sich die Gruppe einig. Offenheit und eine sehr gute Arbeit zeichnet die Unternehmer aus: Denn jeder darf in der Runde über sein Geschäft sprechen und gezielt den Wunsch äußern: „Ich suche Kontakt zu .“ Und das dürfen auch die Gäste.



„Wir sind der BCE“

Die Unternehmer kennen sich gut und vertrauen sich, wenn es um das Geschäft geht. Dem entsprechend gut funktioniert auch das Empfehlungsmarketing. Sie pflegen eine enge Zusammenarbeit und erhalten durch positive Erfahrungen miteinander auch Empfehlungen an Dritte. So breitet sich das Unternehmernetzwerk stetig weiter aus und Neukunden können so füreinander generiert werden. Die Mitglieder kommen aus den verschiedensten Bereichen. Sie alle teilen Erfahrungen, Vertrauen und Zuverlässigkeit.



Mitglieder gesucht!

Der Business Club Elmshorn ist immer auf der Suche nach neuen, engagierten Unternehmen, die ebenso viel Lust aufs Netzwerken haben. Natürlich sind auch Gäste beim Geschäftsfrühstück herzlich willkommen. Interessierte können sich einfach telefonisch bei Sönke Jensen unter der Telefonnummer 04121 - 47 05 86 anmelden.



Foto: Neukunden füreinander generieren und miteinander stark sein – die Mitglieder des Business Clubs Elmshorn freuen sich über weitere interessierte Mitstreiter. Auch Gäste sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am: 10.01.2013