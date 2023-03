B2B-NORD Bewertung:



Wenn es etwas gibt was sie wirklich möchten, sie jedoch insgeheim Sorge haben das es nie soweit kommen wird, ist dieses Buch genau das richtige für sie. Recht haben die Autoren und Verleger dieses Buches. Hier werden alle möglichen Ausreden, Vorwände und Bedenken etwas nicht zu starten beschrieben und klar auf dem Punkt benannt. Echt super den Spiegel so knallhart vorgehalten zu bekommen. Wer das aushält und dann noch weiter macht, weitermacht in einer anderen Art und Weise! Respekt. Nicht Reden, machen! Ja das ist sehr amerikanisch. Das würde vielen von uns deutschsprachigen Europäern weiterbringen. All diese Bedenkenträger die täglich um uns rum sind. Ist einer Gescheitert heißt es, hab ich doch gleich gewusst. Wäre Christoph Kolumbus nicht aufgebrochen, wer weiß wie lange es noch gedauert hätte bis Amerika entdeckt worden wäre! Obwohl es die Wikinger schon lange entdeckt hatten, doch die hatten nichts dokumentiert! Also machen sie, wenn sie etwas erreichen wollen.Nicht reden, machen! Fangen sie einfach an egal womit von Sháá Wasmund erschienen im GABAL Verlag