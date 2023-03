Niederländisches Unternehmen sieht große Chancen in Deutschland

Niederlande (em/sh) MoreApp hat enorme Schritte getan, um die Art und Weise zu verwandeln wie Unternehmen ihre täglichen Formulare ausfüllen. MoreApp’s Kunden in der Bauindustrie sparen zum Beispiel 75 Prozent Zeit dank der digitalen Formularlösung.



Momentan profitieren mehr als 1,000 Kunden, inklusive TomTom, Scania und die Niederländische Regierung, von MoreApp und die Zahl steigt und steigt. Formulare auszufüllen war noch nie so einfach!



MoreApp ist International

MoreApp genießt internationalen Erfolg mit seinen Kunden in mehr als 75 Ländern. Diese Entwicklung ist auf die steigende Nachfrage für digitale Formular-Komplettlösungen in allen Geschäftsbereichen zurückzuführen. Der bisherige Erfolg wurde bereits von mehreren internationalen Organisationen wahrgenommen und anerkannt; 2013 gewann More- App den Euro Cloud Award für „Bester Cloud Service“ und wurde 2014 vom The Next Web und Web Summit zu „einem der vielversprechendsten Startups” gekürt. Während der B2B NORD Messe am 14. April in Hamburg, wurde MoreApp zum ersten Mal dem deutschen Markt vorgestellt. „Die Veranstaltung war ein großer Meilenstein für More- App und wir haben uns gefreut mit anderen Unternehmen und Leuten Bekanntschaft zu machen“, so Friedrich Hogrefe von MoreApp.



Einfache Handhabung

MoreApp ist für jedes Unternehmen geeinet und besonders wertvoll für Organisationen die Daten unterwegs erfassen müssen. Um MoreApp Formulare zu benutzen, werden keine Vorkenntnisse benötigt. Wirklich jeder kann Formulare erstellen und verwalten. Mit dem intuitiven drag & drop Form Builder, können eine Vielzahl an sogenannten Widgets, wie dem Foto-, Barcode-, Signatur-, Checkbox- Widget und vielen mehr, zu den digitalen Formularen, wie zum Beispiel Arbeitsauftrags-, Inspektions- und Besuchsberichtsformularen, hinzugefügt werden. Mit der mobilen App können die Formulare dann ausgefüllt werden – sogar wenn man offline ist. Mehr erfahren Interessierte unter: www.moreapp.de.

Veröffentlicht am: 31.05.2016