Niemand vermittelt weltweit mehr Immobilien

Hamburg (em) RE/MAX A.E.B. Immobilien ist mit den Büros in Lüneburg und Pinneberg sowie den Tochterfirmen in Schwerin und Buchholz einer der größten Franchisepartner des weltweit führenden Immobilienmaklernetzwerkes. Über 1,8 Millionen Kundinnen und Kunden schenken RE/MAX jährlich ihr Vertrauen.



Der Franchisepartner erstellt für seine Kunden einen individuellen Marketingplan, der von etwa 115.000 RE/MAX Maklern in circa 6.950 Büros in über 90 Ländern weltweit seit 1973 erprobt und laufend verbessert wird. Gezielt führt das Unternehmen seine Kunden zum Erfolg der Immobilien-Transaktion. Neben Wohnimmobilien vermittelt RE/MAX interessante Objekte zur Kapitalanlage. Dazu gehören Wohn- und Geschäftshäuser, Gewerbeimmobilien und Ferienhäuser.

Veröffentlicht am: 20.12.2013