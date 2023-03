NoBa eröffnete ein neues Büro in Norderstedt-Glashütte

Norderstedt (em) „Endlich ist es so weit“, so Vorstand Reiner Schomacker freudig. „Es steckt doch viel Arbeit und eine Menge Detailplanung in so einer neuen Idee und deren Umsetzung. Umso mehr freuen wir uns, dass wir so eine sehr erfolgreiche Auftakt- Veranstaltung hatten.“



Die Norderstedter Bank eG hatte im Mai zur „Welcome-Veranstaltung“ in das Einkaufszentrum Immenhof geladen und zahlreiche Freunde und Kunden des Hauses waren neugierig der Einladung gefolgt. Bei reichlich Sonnenschein konnten sich die Gäste mit einem Latte Macciato und einem Krapfen aus dem Barista-Wagen von „Gustolina“ stärken und sich die Idee, die sich hinter dem „NoBa-Treffpunkt“ verbirgt, erläutern lassen.



„Bank mal anders“ ist das Motto der neuen Geschäftsräume der Bank. Nähe und Beratung vor Ort durch vier Geschäftsstellen zeichnet die Norderstedter Bank eG in der Region aus und genau das war auch die Motivation, sich für einen Standort in Glashütte zu entscheiden. „Denn“, so Reiner Schomacker „hier sind wir bisher nicht vertreten gewesen und wir wollten auch für unsere Kunden und selbstverständlich auch Nichtkunden in Glashütte gut erreichbar sein.“



Allerdings unterscheidet sich der „NoBa-Treffpunkt“ deutlich von einer typischen Geschäftsstelle der Norderstedter Bank eG, so Schomacker weiter, „unser Angebot konzentriert sich auf individuelle Beratungsgespräche vor Ort. Es wird keinen Bankgeschäftsbetrieb im eigentlichen Sinne geben. Allerdings haben wir uns dazu entschlossen einen Geldausgabeautomaten in diesen Räumlichkeiten aufzustellen, um die Versorgung mit Bargeld für unsere Kunden weiter auszubauen.“ Mit diesem Konzept in Glashütte verfolgt die Norderstedter Bank eG auch die Strategie, sich verstärkt um Neukunden zu kümmern. Der „etwas andere Charakter“ dieses Büro, wird dabei sicher hilfreich sein. „Wir haben uns bewusst für eine „Lounge-Atmosphäre“ entschieden“, so Schomacker, „denn hier soll es unseren Kunden und Nichtkunden leicht gemacht werden, bei einem Espresso mit uns in Gespräch zu kommen.“



Henriette Kunert, mobiler Außendienst der Norderstedter Bank eG und Bezirksleiterin der Bausparkasse Schwäbisch-Hall AG, wird als Ansprechpartnerin vor Ort im NoBa- Treffpunkt fungieren. „Ich freue mich, dass wir jetzt auch in Glashütte an einem so angenehmen Standort vertreten sind und stehe Kunden und Interessierten für eine individuelle Terminabsprache in Glashütte gern jederzeit zur Verfügung.“

Veröffentlicht am: 21.06.2011