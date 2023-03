„Nobody covers you better“

Rheinberg (sk/mp) So lautet das Motto der Firestone Building Products. Das Unternehmen gehört zu den Pionieren der Gummi- und Elastomertechnologie. Seit Gründung durch Harvey S. Firestone im Jahr 1900 hat das Unternehmen zu jeder Zeit wegweisende Produkte entwickelt.



Das EPDM-Dachabdichtungssystem Firestone RubberGard zählt zu den am häufigsten installierten Dachabdichtungen weltweit. „Die Dachbahnen verfügen über hervorragende Materialeigenschaften wie beispielsweise eine annähernd unbegrenzte UV-Stabilität, was entscheidend zur einer Langlebigkeit der Dachabdichtung beiträgt“, erklärt Regionalleiter Sascha Mroczek. „Eine Lebenserwartung von 50 Jahren wurde vom SKZ-Institut in Würzburg bescheinigt.“



Darüber hinaus ist eine leichte Verarbeitung gegeben, der Dachdecker kann mit einer Bahn alle Dachsysteme realisieren: verkleben, mechanisch befestigten und Auflast-Dachsystemen, einschließlich Gründächern, einsetzen. Die erforderlichen Längs- und Quernähte werden durch lieferbare Bahnbreiten von 3 ,05 bis 15,25 Metern reduziert. Sascha Mroczek: „Des Weiteren werden weder eine offene Flamme noch ein Heißluftschweißgerät benötigt, da alle Verbindungen am Dach durch das QuickSeam Nahtfügesystem ausgeführt werden.“

Veröffentlicht am: 02.04.2012