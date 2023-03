Noch drei Termine bis zum Jahresende!

Norderstedt (jj/ls) Das Jahr 2014 neigt sich rasant dem Ende. Ein Grund mehr, die Termine des Verbandes BDS Nord, Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte, wahrzunehmen, um mit neu geknüpften Kontakten und zukünftigen Geschäftspartnern in das neue Jahr zu starten.



Bereits der erste Termin am 13. November ist ein wahrer Leckerbissen für jeden Unternehmer. Der BDS Nord wird an diesem Donnerstag gemeinsam mit Mitgliedern und Interessierten das beliebte Business-Frühstück in die MesseHalle Hamburg-Schnelsen verlegen. Der Grund ist Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse – die B2B NORD. Birgit Wieczorek, Erste Vorsitzende des BDS Nord, lädt Interessierte zu diesem Netzwerk-Treffen der besonderen Art ein: „Bei jedem unserer Treffen sind neben den Mitgliedern auch Gäste herzlich willkommen. Wer mit uns über aktuelle Geschehnisse aus Wirtschaft und Politik sowie eigene innovative Projekte sprechen möchte, kann sich gerne bis zum 7. November anmelden und erhält dann bereits vor Messebeginn Zugang zum Business-Frühstück und einen Besucherausweis für den gesamten Tag.“



Unternehmenssteuer – was ändert sich?

Am Donnerstag, 20. November, wird es informativ, wenn Thomas K. Wolf von der Firma STRATEGUS Steuerberatungsgesellschaft mbH über die Unternehmenssteuer spricht. Im Rahmen des Business-Treff klärt er über die steuerlichen Veränderungen auf, die Unternehmer 2015 erwarten. Fragen rund um das Thema können die Teilnehmer dem Referenten gerne stellen. Veranstaltungsort ist das Museumsrestaurant im Friedrichsgaber Weg in Norderstedt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Bei einem entspannten Come-together besteht wie immer die Möglichkeit, vorab zu netzwerken und sich auszutauschen.



Weihnachtlicher Jahresausklang

In stimmungsvoller Atmosphäre begrüßt Birgit Wieczorek alle Gäste am Donnerstag, 9. Dezember, zu einem ganz besonderen Business- Treff. „Bevor der Weihnachtsstress in die Vollen geht, lade ich alle Mitglieder und Gäste zum weihnachtlichen Jahresausklang ein. Bei einem erstklassigen Weihnachtsbuffett im Museumsrestaurant lassen wir noch einmal gemeinsam das Jahr Revue passieren. Darüber hinaus erwarten Sie weihnachtliche Überraschungen“, so die Erste Vorsitzende abschließend.

Foto: Birgit Wieczorek ist Dipl.-Betriebswirtin und 1. Vorsitzende des BDS Nord. Unter dem Motto „Zeit ist Geld“ organisiert Brigt Wieczorek abendliche Kurzveranstaltungen, wie die „SALES DINNER“. Diese sind kurze, effektive Abende rund um das Thema „Kundengewinnung und Umsatzsteigerung“.

