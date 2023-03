Noch wenige Stunden: Aussteller stecken mitten im Aufbau!

Hamburg (ls/jj) In weniger als 24 Stunden öffnen sich die Türen der MesseHalle Hamburg-Schnelsen für die größte regionale Wirtschaftsmesse Deutschlands. Zahlreiche Aussteller sind bereits früh am Morgen zum Aufbau erschienen und bereiten Ihre Messestände für Gespräche, Austausch und aktives Netzwerken vor.



Die B2B NORD bietet für Aussteller und Unternehmer gleichermaßen neben lehrreichen Kompetenzvorträgen auch den optimalen Platz für entspanntes Netzwerken. Zwischen den zahlreichen Programmhighlights haben Teilnehmer und Besucher sowohl im Cateringbereich von Support & Catering als auch in der Relax-Area von Beach Hamburg die Möglichkeit, Energie zu tanken.



„Herzlich Willkommen bei Support & Catering“

Schmackhaftes Catering der besonderen Art! Seit 1990 wird in den Betriebsräumen von Support & Catering frisch und regional mit Liebe zum Detail gekocht. Der besondere Aufwand der Verpackung und die temperaturgeführte Logistik machen aus einer bestellten Speise zu einem bestimmten Ort ein Restaurant auf Zeit mit guter Küche und Hochgenuss.

„Egal ob Sie für Konferenzen, Tagungen oder Seminare Ihr Essen bestellen, wir liefern mit der Liebe zum Detail an den Ort, den Sie bestimmen, und zu einer Zeit, die Sie gern hätten“, so Geschäftsführer Christopher Spenner. „Verlangen Sie marktfrische Zutaten, regional im Hamburger Umland gewachsen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Sie haben eine besondere Veranstaltung zu feiern oder auszurichten? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir haben die Ideen aus einer gewachsenen Struktur mit 20-jähriger Erfahrung und den Beziehungen zu Fachfirmen, die auch im Veranstaltungsbereich in Ihrem Tätigkeitsbereich Erfolge vorweisen können.“

Auch die Gäste der B2B NORD können sich auf ein reichhaltiges und kreatives Angebot freuen. Übrigens: Wer sich über Supoort & Catering ein Konto einrichten lässt, kann auf der Messe essen und später bargeldlos zahlen.



Urlaub direkt auf der Messe

Entspannung pur auf der B2B NORD! Wer sich zwischen interessanten Gesprächen, Kompetenzvorträgen und den weiteren Attraktionen der Hamburger Wirtschaftsmesse ausruhen möchte, der findet in der Relax-Area der Beach Hamburg GmbH einen gemütlichen Platz. Ausgelegt mit weißem, einen Zentimeter tiefem, karibischem Sand und ausgestattet mit Palmen, Liegestühlen, Sofaecken und Loungemöbeln lädt die Oase zum Relaxen ein.

Für die besondere Entspannung sorgt Masseur Jörg Schwarz. Coupons für eine entspannende und wohltuende Massage werden auf der Messe verteilt.



Live-Sprühperformance

Moderner Büroschmuck! Philipp Kabbe und sein Partner Stefan Pertischi zeigen auf der B2B NORD live allen Ausstellern und Besuchern ihr künstlerisches Talent.

Stefan Pertischi ist freier Künstler, Illustrator, Maler und Zeichner. Seine absolute Stärke liegt im Livezeichnen bei Events. Auf der B2B NORD zeichnet er am Stand des Regenta Verlages verschiedene Motive. Wer von dem Können der beiden Künstler überzeugt wurde, kann die beiden auch für die eigene, mal etwas andere Werbung buchen. Gerne stehen Philipp Kabbe und Stefan Pertischi nach ihren Performances für Fragen zur Verfügung.



Modulare MultiTOUCH-Technologie

Die eyefactive GmbH entwickelt MultiTOUCH Displays, die sich zum Beispiel für effektives Marketing und nachhaltige Kundenbindung auf Messen, Events oder am Point of Sale sowie effizientes Teamwork in Unternehmen eignen.

Besucher können direkt am Stand des Regenta Verlages die interaktiven MultiTOUCH Displays in spektakulären Formaten, kombiniert mit innovativer MultiUSER Software kennenlernen und ausprobieren.

Veröffentlicht am: 27.11.2013