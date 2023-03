NORDAKADEMIE wird Partner und Konferenzzentrum

Elmshorn (em/mhp) Die NORDAKADEMIE wird das Konferenzzentrum der Hanseraumkonferenz (HAKO) vom 25. bis 28. Mai 2017 in Elmshorn. Wenn sich die Wirtschaftsjunioren des Hanseraums im nächsten Jahr zu ihrer Landeskonferenz, der HAKO, im Kreis Unterelbe treffen wird die Hochschule der Wirtschaft mit Ihrem Campus in Elmshorn den Konferenzmittelpunkt bilden.



Für die 500 Teilnehmer und Gäste wird das Konferenzzentrum nicht nur logistischer Knotenpunkt für die Tagesprogrammpunkte, die sich über die gesamte Region erstrecken, sondern auch für alle Weiterbildungselemente (Seminare, Vorträge, Workshops und Impulse), die die Konferenz beinhaltet. Beginnend mit dem Check-In und dem Welcome-Abend auf dem Campus wird auch die offizielle Delegiertenversammlung des Hanseraums in der NORDAKADEMIE stattfinden. Ein weiteres Highlight ist die Verleihung des „Norddeutschen Schulpreises der Wirtschaftsjunioren Hanseraum“, die ebenfalls im Konferenzzentrum zelebriert wird. Das großzügige Audimax wird zentraler Anlaufpunkt während der gesamten HAKO und exklusiv für die Trade-Show genutzt. Hier präsentieren sich alle Partner und Sponsoren der Konferenz und treffen die Teilnehmer und Gäste. 90% der Teilnehmer der HAKO 2017 kommen aus dem Hanseraum, also den fünf norddeutschen Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, die verbleibenden 10% kommen aus verschiedenen anderen Bundesländern sowie teilweise aus den Nachbarländern Dänemark und den Niederlanden.



Entscheider von Heute Unternehmer von Morgen

„Die Trade-Show im Konferenzzentrum führt die Teilnehmer und Gäste mit unseren Partnern zusammen. Bei der Organisation haben wir ausreichend Raum und Zeit für alle Akteure berücksichtigt, um hier entsprechend zu netzwerken, neue Kontakte zu erschließen und potentielle Geschäftspartner zu treffen“ führt Matthias Lange, Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Unterelbe und Verantwortlicher für die Partner und Sponsoren der HAKO 2017, an. Hier wird sich dann auch die NORDAKADEMIE als Premium-Partner der HAKO 2017 präsentieren.

Veröffentlicht am: 27.10.2016