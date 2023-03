NORDBAU Messe Neumünster 2012

Norderstedt (em) Die Profis vom Solarteam Nord GmbH aus Norderstedt beraten und präsentieren neueste Produkte rund um die Eigenversorgung mit Photovoltaikstrom vom 6. bis 11. September auf Nordeuropas größter Baufachmesse in Neumünster.



Unabhängigkeit und Kostenstopp für künftige Strompreissteigerrungen stehen bei der Beratung zur eigenen Stromversorgung im Mittelpunkt. Auf der Grundlage der Eigenstromerzeugung mit Photovoltaik werden neueste Speichertechnologien für Gewerbe- und Privatimmobilien vorgestellt. Um die Energiewende in Unternehmen und Kommunen aktiv umzusetzen, werden Möglichkeiten der neuen Energiegenossenschaft aufgezeigt. Daraus ergeben sich Möglichkeiten zur Umsetzung der eigenen Solarstromversorgung ohne Kapitalbedarf, Verpachtung von Dachflächen und Beteiligung an der Energiegenossenschaft für Unternehmen, Privatleute und Kommunen. Sonnenenergie – einfach umsteigen!



Messegelände Holstenhallen

Halle 7, Stand Nr.7423

Veröffentlicht am: 28.08.2012