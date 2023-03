Nordbau: Plattform für den Nachwuchs

Neumünster (rj) Faszination Bauberufe: Erstmals will die „Nordbau“ auf der Messe 2012 Plattform für eine gezielte Nachwuchswerbung sein.



Geplant sind eine Ausbildungsplatz- Börse sowie Informationen zu Aufstiegsmöglichkeiten und Studium bei der breiten Auswahl an Berufen im Bau. „Wenn nicht auf einer Fachmesse wie dieser können Schüler und interessierte junge Menschen sonst die Faszination und das Interessante der Berufe in dieser Vielfalt am besten kennenlernen und zum Anfassen und Ausprobieren erleben“, so Frerich Ibelings, Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Hamburg Schleswig-Holstein. Der Erfolg dieser Impuls-Veranstaltung ist gegeben. Bereits über die angestrebte Zahl haben sich 1600 Schüler für konkrete Gespräche bei rund 40 teilnehmenden Firmen, die Auszubildende und Studierende suchen, angemeldet. Mit Bussen aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein und dem nördlichen Niedersachsen fahren die Schüler am Montag, 10. September, zum Nordjob-Bau-Tag im Rahmen der Messe. Darüber hinaus stehen an allen Messetagen Informationsstände und Aussteller mit Vorführungen und Beratung bereit.

Veröffentlicht am: 29.08.2012