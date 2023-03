Norddeutschlands Wirtschaft auf der B2B NORD

„Wir sind mit der Entwicklung der B2B NORD hoch zufrieden. Bereits am späten Vormittag verzeichnete die Messe schon einen so großen Besucherzulauf, dass das Ergebnis unserer Novembermesse nochmals übertroffen wurde“, so Messeveranstalter und Verleger Sven Boysen.Auch bei dieser Messe überzeugten die Keynote Speaker des Tages in den zeitweise überfüllten Impulsforen. Anno Lauten referierte über die Stimme als Vertriebskraft Nr. 1. und richtet sich damit an Vertriebs- und Führungskräfte, um zu zeigen wie die Stimme als eines der primären Kommunikationsinstrumente optimal eingesetzt werden kann. Dass Verkäufer keine Akquise Stars sein müssen und wie der richtige Weg zum Verkaufsabschluss aussieht, brachte Stefan Dederichs, Buchautor und Speaker der German Speakers Association den Besuchern der B2B NORD anschaulich näher. Einen sehr großen Zulauf verzeichnete auch die XING Gruppe Hamburg, die die Messe als Plattform für das Xing Netzwerktreffen gewählt hatte. Joachim Rumohr (XING-Botschafter für Hamburg) hatte die Mitglieder der Gruppe „XING live Hamburg“ mit seinen Botschafter- Kollegen Volkmar Lecke und Steffen Ehlert auf seinen Stand zum Networking eingeladen. „Das Netzwerktreffen war ein voller Erfolg. Wir haben bereits mit der Messeleitung eine Wiederholung des Netzwerktreffens für den 12. November abgesprochen. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei. Eine Neuerung haben wir ebenfalls schon geplant. So wird es im November das beliebte Speed Networking für XING Mitglieder und alle Interessierten auf der Messe geben. Weiter Infos dazu geben wir rechtzeitig bekannt“, so Joachim Rumohr.Auch in den vier Kompetenzforen überzeugten engagierte Aussteller durch ihre branchenspezifischen Fachvorträge und gaben detaillierte Information aus den Bereichen IT, Personal, Vertrieb und Finanzen. Bei seiner Verkaufstalkshow LET'S TALK ABOUT SALES diskutierte Jan H. Winter mit Petra Polk, Netzwerkerin, Autorin und Impulsgeberin, Stefan Dederichs, Verkäufer und Verkaufstrainer, Prof. Dr. Leif Erik Wollenweber, Strategieberater, Unternehmercoach und Keynote Speaker sowie Lars Schäfer, Verkaufstrainer, Speaker und Buchautor, und gab den Besuchern interessante Einblicke in die Welt und Technik des Verkaufens. Alle Teilnehmer waren sich einig – nicht die Technik verkauft, sondern einzig und allein das Vertrauen zählt.Der WirtschaftsDialog bot auf der B2B NORD dieses Mal hoch interessante Eindrücke von Politikern und Betroffenen zu der aktuellen verkehrspolitischen Lage und den Aussichten für die Zukunft. Politiker, Logistiker und Vertreter der Umweltverbände diskutierten zum Thema „Verkehrspolitik im Norden vor dem Kollaps“ und gaben ihre Einschätzung zur Lage. Erwartung, Hoffnung und Forderung aller Beteiligten, außer dem NABU und den Grünen, war die Fertigstellung der A20 inklusive der Elbquerung nach Niedersachen bis spätestens zum erhofften Olympiajahr 2024 als lebensnotwendige Umleitung der Verkehrsströme zur Entlastung des Nadelöhrs Elbtunnel. Die Zuhörer nahmen ebenso mit, dass die Kernarbeiten bis zum Dreieck Nordwest auf der A7 komplett bis 2018 abgeschlossen sein sollen und die Fehmarnbeltquerung aufgrund der rechtsstattlichen Verträge exakt wie im Staatsvertrag festgelegt umgesetzt wird. „Wir sind mit der Messe sehr zufrieden und haben sehr positive Rückmeldungen sowohl von Ausstellern als auch Besuchern bekommen“, erklärte Francisca Garcia-Aval, Eventleiterin der B2B NORD. „Wir haben zu dieser Messe den Aufbau leicht verändert und die Ausstellungsfläche im Erdgeschoss erweitert. Die Messe war bis zum letzten Platz ausgebucht. Viele Aussteller haben nun bereits ihre Stände für die B2B NORD am 12. November wieder reserviert.“