Norddeutschlands Wirtschaft heute auf der B2B NORD

Hamburg (em/ab) Intensiv netzwerken, neue Geschäftspartner gewinnen und bestehende Kontakte vertiefen – die größte regionale Wirtschaftsmesse, B2B NORD, bringt heute von 9 bis 17 Uhr in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen zum nunmehr fünften Mal die Metropolregion Hamburg zusammen.



Unternehmer und Entscheider aus Schleswig- Holstein, Niedersachen und Hamburg aber auch weit über die Landesgrenzen hinaus treffen sich hier, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, neue Zulieferer und Dienstleister zu finden und Kooperationsmöglichkeiten in entspannter Atmosphäre auszuloten. Die Branchenvielfalt und der intensive Ideenaustausch machen aus der B2B NORD einen Marktplatz für Ideen.



Längst hat sich die B2B NORD als größte Dialogplattform im Norden etabliert. Unternehmer nutzen die Messe intensiv für den Ausbau und die Pflege potenzieller, langfristiger Geschäftsbeziehungen. Die idealen Rahmenbedingungen für ein branchenübergreifendes Netzwerken begründet dabei den Erfolg der Messe. Aussteller wie Besucher erwartet ein breit gefächertes Angebot an Keynotes zu den Themen Personalführung, Verkaufstechniken, Social Media, Marketing sowie Management. Nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeiter der Unternehmen erhalten die Gelegenheit, sich über Fachthemen zu informieren und die Fachvorträge als Weiterbildungsmöglichkeit wahrzunehmen.



Wer keinen Standplatz für April mehr bekommen hat, kann sich bereits für die Folgeveranstaltung am 12. November anmelden. Anmeldungen nehmen die Mitarbeiter der B2B NORD auch gerne am Informationstand im OG entgegen.



Weitere Informationen zur Messe sowie ein Programm zum Ausdrucken finden Interessierte unter www.B2B-NORD.de/Messe.

