Norderstedter Bank spendet 2.000 Euro

Norderstedt (em) „Von Menschen für Menschen“, das ist das Motto des Sozialwerks Norderstedt e.V.. Auch bei dem Projekt „Jung hilft Alt“ steht das generationenverbindende Lernen im Vordergrund und die Menschen im Mittelpunkt.



Schüler zeigen Senioren, wie man mit einem Computer richtig umgeht und im Internet surft. „Das ist auch der Grund, warum wir dieses Projekt gerne finanziell begleiten“, so der Vorstand der Norderstedter Bank eG, Reiner Schomacker. „Die ältere Generation profitiert von dem Engagement junger Menschen, die ihnen die Nutzung von Computer und Internet erklären. Und ganz nebenbei wird nicht nur fachliches Wissen vermittelt, sondern auch das Verständnis zwischen den Generationen gefördert. Diese Idee empfinden wir als außerordentlich förderungsfähig.“

Das Sozialwerk Norderstedt e.V. ist neben öffentlichen Mitteln auch auf Spenden angewiesen. Entsprechend groß war die Freude bei Thomas Mayer, Geschäftsleitung Sozialwerk Norderstedt e.V., als der Scheck in Höhe von 2.000 Euro entgegengenommen werden konnte. „Mit diesem Geld sind wir unter anderem in der Lage die Teilnahme an diesem Projekt so günstig anzubieten, dass sie sich jeder leisten kann“, so Thomas Mayer.



Die Kursteilnehmer werden von den Schülern unter der Leitung von Andrea Trapp beim Schreiben von E-mails, Aufsetzen von Briefen oder beim Umgang mit dem Internet unterstützt. Die Senioren erhalten eine 1:1 Betreuung, wobei jeweils ein Schüler einen Senioren betreut. „Das durchschnittliche Alter unserer Senioren beträgt 70 Jahre, es gibt sogar Senioren, die erst im hohen Alter von 80 Jahren anfangen sich mit dieser Technik zu beschäftigen, so Mayer. 50 Teilnehmer werden im 1. Halbjahr an dem Projekt teilgenommen haben. Ein voller Erfolg, findet Thomas Mayer.



Veröffentlicht am: 21.04.2011