Norderstedts einziger Parkettleger-Meisterbetrieb

Norderstedt (sw/ab) Parkett gibt dem Raum Würde und Wärme – das weiß auch Parkettleger- und Raumausstattermeister Rainer Suhr. Gemeinsam mit seiner Frau und seiner Schwester führt er in zweiter Generation das Traditionsunternehmen Suhr Innenausstatter in Norderstedt.



Der Fachmann weiß die Vorteile wie Unempfindlichkeit und enorme Haltbarkeit des Parketts zu schätzen und setzt auf namhafte Hersteller. Zum Beispiel arbeitet Rainer Suhr mit dem deutschen Massivparketthersteller Gunreben zusammen, ein Familienunternehmen, das bundesweit seit mehr als 100 Jahren tätig ist. „Wer eine gute und preisgünstige Alternative zum Parkett sucht, dem empfehle ich Design- Beläge, die echtem Holz täuschend ähnlich sehen“, so der Parkettlegermeister weiter. „Seit über zehn Jahren verlegen wir den Senso Bodenbelag. Ein klarer Vorteil in Büroräumen: Es entsteht kein zusätzlicher Trittschall.“



Foto: Design-Beläge gibt es in vielen unterschiedlichen Qualitäten sowie Dessins und sind eine sehr gute Alternative zu Laminat oder Parkett.

Veröffentlicht am: 18.09.2014