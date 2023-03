NORDGATE: 34 Unternehmen angesiedelt

Neumünster (kk/nl) Das NORDGATE, die Wirtschaftsregion entlang der Autobahn A7, verzeichnet anhaltende Ansiedlungserfolge, profiliert sich und wächst weiter zusammen. Das ist das Fazit des diesjährigen Treffens der Oberbürgermeister und Bürgermeister aus dem NORDGATE in Neumünster.



Seit der Gründung der Kooperation 2008 bis heute zeigen die Ansiedlungszahlen einen anhaltenden, positiven Trend. Seit Anfang dieses Jahres haben die Partner Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt gemeinsam bereits 34 Unternehmen ansiedeln können – das entspricht dem Jahresendergebnis von 2009. Die Kooperation und der Wirtschaftsraum sind seit fünf Jahren bekannt, die Stärken und Leistungsfähigkeit werden von Unternehmen geschätzt.



Maßnahmenmix des Erfolgs

Beim Jahrestreffen der Oberbürgermeister und Bürgermeistern mit ihren Wirtschaftsförderern wurden die aktuellen Maßnahmen des NORDGATE diskutiert und ein Blick auf die Planungen in 2013 geworfen. „Im nächsten Jahr besteht die Kooperation sechs Jahre und wird inhaltlich stärker und profilierter. Wir stellen fest, dass nicht nur die Städte, sondern auch die Wirtschaft im NORDGATE immer mehr zusammenwächst“, sagt Marc- Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO und einer von sechs Partnern im NORDGATE.



NORDGATE profiliert sich

Die Wirtschaftsdaten der Region werden jährlich erfasst, um aktuelle Zahlen zur Verfügung zu haben. Auf dieser Basis sollen im nächsten Jahr noch genauer die Stärken der einzelnen Standorte in der Region NORDGATE herausgearbeitet werden. „NORDGATE bietet viel mehr, als nur freie Fläche für Gewerbeansiedlungen. Die Region hat spezifische Stärken, die wir noch deutlicher betonen wollen“, sagt Guido Schwartze, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Neumünster, Partner im NORDGATE. Die aktive Mitarbeit beim Regionalen Entwicklungskonzept, REK A7 Süd, zeigt, dass die Partner im NORDGATE hier zu einer guten Arbeitsbasis beitragen.



Messe, Marketing, Modernisierung

Die in diesem Jahr erstmals veranstaltete Mittelstandsmesse wirtschaftNORDGATE wird aufgrund des Erfolgs in 2013 fortgesetzt. Die Holstenhallen öffnen vom 13. bis 14. März 2013 den Unternehmen und Besuchern die Türen. Anmeldungen und Informationen gibt es ab sofort unter www.wirtschaftnordgate. de. Im Oktober präsentiert sich die Wirtschaftsregion auf der Gewerbeimmobilienmesse EXPO REAL in München, dort wird auch der Wirtschaftsminister des Landes, Reinhard Meyer, erwartet. Maßnahmen, die in diesem Jahr weiter umgesetzt werden, sind die Modernisierung der Homepage und die Fortführung der Fachforen, die zu einem speziellen Thema einladen. Die Volkshochschulen der Region stimmen sich gerade untereinander ab, um Unternehmen im NORDGATE ein gemeinsames Angebotspaket zum Thema betriebliche Weiterbildung zu erstellen.



Rundgang durch das Outlet

Das Jahrestreffen der Oberbürgermeister und Bürgermeister startete mit einem Vor-Ort-Termin im Designer Outlet Neumünster. „Wir freuen uns über den Besuch der Vertreter der Wirtschaftskraft hier aus der Region“, so der Country Manager Dr. Thomas Immelmann von McArthurGlen, dem Betreiber. Das DOC werde eine weitere touristische Attraktion in Schleswig-Holstein, denn Shopping gehöre schon heute für Viele zu den bevorzugten Urlaubsaktivitäten, ergänzte die Center Managerin Andrea Erichsen.



www.nordgate.de





Bild :Vor ihrem Jahrestreffen besichtigten die NORDGATE-Bürgermeister das Designer Outlet Neumünster: Hanno Krause (Bürgermeister Kaltenkirchen),

Thomas Köppl (Bürgermeister Quickborn), Dr. Olaf Tauras (Oberbürgermeister Neumünster), Elisabeth von Bressensdorf (Stellv. Bürgermeisterin

Henstedt-Ulzburg), Hans-Jürgen Kütbach (Bürgermeister Bad Bramstedt) und Hans-Joachim Grote (Oberbürgermeister Norderstedt) v.l.n.r.

Veröffentlicht am: 17.09.2012