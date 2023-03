Nordic Business meets B2B NORD

Hamburg (fg/kv) Unter dem Motto „Hamburger DenkEvents“ lädt die B2B NORD Messe, die größte regionale branchenübergreifende Wirtschaftsmesse Deutschlands, die Unternehmer der Metropolregion Hamburg wieder zum intensiven Austausch am Dienstag, 22. Oktober.



Ohne Zusammenarbeit kein Erfolg, gelungene Präsentationen oder wie sie ihr Unternehmen in eine verkaufende Organisation umwandeln – dies sind nur einige Themen, die die Besucher der B2B NORD Messe erwarten. Den ganzen Tag über geben die Speaker der German Speakers Association und KernImpuls Impulse zu den unterschiedlichsten Themen.



In den fachbezogenen Ausstellungsbereichen stehen Aussteller zu den Themen IT-, Marketing-, Personal-, oder Finanzen und mit Ihrem Fachwissen und Expertenvorträgen den Besuchern der B2B NORD zur Verfügung. Im Fachbereich GewerbeImmobilien präsentieren sich wie gewohnt die Wirtschaftsförderungen der Metropolregion Hamburg gemeinsam mit Experten aus der Baubranche.



Der exklusive KernImpuls-Seminar-Bereich hält für die Besucher auch dieses Mal wieder besondere Highlights bereit. So erklärt zum Beispiel Gianni Liscia in seinem Vortrag „Attitude. Warum wir miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen“ provokative und auch schon mal konfrontativen Ideen, mit denen vorherrschenden Wertesysteme abgeglichen werden können. Da die Teilnehmerzahl zu den KernImpuls Seminaren begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung per E-Mail gebeten: info@kernimpuls.de



Veröffentlicht am: 11.09.2019