nordjob: Fachmesse für Ausbildung & Studium am 22. Mai

Neumünster (lm/sw) Mit der neunten nordjob Neumünster am 22. und 23. Mai erhalten junge Menschen wieder die Möglichkeit, mit der Suche nach ihrem Traumjob einen Schritt weiter zu kommen. Für die Unternehmen bedeutet die Messe im Gegenzug die Chance, potentielle Traumberufe vorzustellen und so dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.



Von 8.30 bis 14.45 Uhr präsentieren Personalverantwortliche und Studienberater alle Fakten, die interessierte Schüler auf ihrem Weg zum Traumberuf benötigen.



Gute Vorbereitung ist das A und O

Um den zukünftigen Fachkräften von morgen die Chancen eines Messebesuches aufzuzeigen, suchte das nordjob-Team im Vorfeld der Messe von Februar bis April rund 35 allgemeinbildende Schulen in Neumünster, den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Segeberg auf und verteilte an alle das aktuelle Messehandbuch mit wichtigen Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten. Auf Grund dieser gründlichen Vorbereitung rechnen die Veranstalter mit bis zu 1.500 Jugendlichen. Diese können sich online anmelden, wodurch die gut vorbereiteten Gespräche so gelegt werden können, dass die Unternehmen ausreichend Zeit für ihre interessierten Gesprächspartner haben. So entsteht erst gar kein Gedränge und die Veranstaltung kann zu einem Lernort für jeden einzelnen Schüler werden. Der Eintritt ist frei.



Mehr als eine einfache Kontaktveranstaltung

Mit der nordjob Neumünster haben das IfT Institut für Talententwikklung und die Industrie- und Handelskammer zu Kiel einen Lernort für Schulabgänger geschaffen, in dem Vertreter von Ausbildungsbetrieben, Fach- und Hochschulen sowie Beratungsinstitutionen diese über ihre jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten informiern und anwerben können.



Foto: Jeder einzelne Jugendliche steht auf der nordjob Neumünster im Mittelpunkt.

Veröffentlicht am: 02.05.2013