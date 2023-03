Nüsse, Kerne und Früchte für jeden Geschmack!

Ich hatte relativ früh mit einer Ausbildung im Einrichtungshaus angefangen. Der Kontakt zu Menschen hat mir damals schon gefallen und auch einen kreativen Job zu machen sowie individuell sein zuhause einzurichten und mit Farben zu spielen. Dann bin ich relativ früh in den Vertrieb gegangen. Bei verschiedenen deutschen Automarken wie BMW und Mercedes konnte ich viel in Vertrieb und Marketing dazu lernen. Irgendwann bin ich dann beim TÜV Süd gelandet und habe dort auch wieder Vertrieb gemacht, Internet und ecommerce Keyaccount und bin dann irgendwann mal auf die Nuss gekommen, nachdem ich ein paar Reisen durch die Weltgeschichte unternommen hatte. Dadurch habe ich eine hohe Ambition zu leckeren Nüssen entwickelt. Irgendwann habe ich dann in Holland auf verschiedenen Märkten Nüsse probiert und auch warme Nüsse kennengelernt und gegessen. Da habe ich gedacht, dass ist genau die Qualität die du anderen Menschen zur Verfügung stellen möchtest. So ist dann die Marke irgendwann mal gegründet worden Das war so die Idee.Körpersprache ist eine ganz, ganz wichtige Sprache, weil mit der Körpersprache auch die Emotionen und sein Zustand vermitteln kann. Das wird von anderen Menschen wahrgenommen als wenn man verklemmt dasteht. Dies ist für ein Gespräch sehr, sehr wichtig und deshalb hab ich mir das als dritte Fremdsprache angeeignet.Das war ein längerer Prozess. Wir hatten uns verschiedene Namen ausgedacht, die man mit unseren Nüssen und auch unseren Früchten, die wir im Portfolio im Angebot haben, verbindet. Kern und Energie setzen sich sozusagen als Wortspiel zusammen. Die Nuss ist ein purer Zusammenschluss aus Vitaminen und Energie. Kern und Energie passt dann dementsprechend gut zusammen. Wir haben uns überlegt, einen deutschen Namen zu nehmen und das Wort Kernenergie neu zu definieren. Das ist uns damit auch ganz gut gelungen. Es war sehr, sehr mutig, aber wir stehen heute auch bei Google auf Seite eins und auf Platz eins. Wir haben es geschafft, das Wort Kernenergie neu zu definieren. Sicherlich konnte man das am Anfang nicht sehen und nicht erwarten, dass es so positiv angenommen wird. Aber wir haben uns dafür richtig entschieden und der Mut macht sich dann am Ende auch bezahlt. Denn die Kunden können, ob in der Hotellerie oder wo auch immer die Firmen ihren Sitz haben, mit diesem Wortspiel etwas anfangen.Also, die kommen aus der ganzen Welt. Wirklich überall her, weil Nüsse dort in unterschiedlichen Anbaugebieten wachsen, sei es trocken, sei es tropisch. Aus Südamerika, aus Amerika, aus Asien – sie kommen auch aus Europa, also wirklich aus der ganzen Welt. Wir sind auf der Suche nach den besten Lagen, nach den besten Anbaugebieten, wo wir die Nüsse herausholen und einkaufen können und das ist letztendlich die Herausforderung für uns als Produzent und Marke.Wir verstehen uns als Highend-Premium-Marke im Nusssegment. Das ist das, wozu wir den Auftrag haben, das beste Produkt zu produzieren und in dem Markt zu platzieren. Die Zusammenarbeit mit den besten Hotels in Europa und dementsprechend dort auch mit den Sterneköchen ist sicherlich hilfreich. Das bedeutet, dass unsere Produkte, die wir selber entwickelt haben, derzeit mit Hilfe unserer Produktmanagern und unseren Röst-Team, aber auch mit den Spitzen-Köchen in den führenden Hotellerien weiter verbessert werden. Sprich, wir arbeiten mit Althoff, mit Kempinski und so weiter zusammen, um neue Mischungen zu kreieren, die wir dann in den Hotels anbieten. Dabei lernen wir aber auch immer wieder neue Ideen mit aufzunehmen, sodass wir immer Benchmark bleiben, die neuesten Produkte immer mit weiterentwickeln können und fortführen können.Erstmal jeder, der gerne Nüsse ist. Unsere Kunden sind in erster Linie alle Nuss-Fans. Wir spezialisieren uns da auf gewisse Geschäftsbereiche. Dazu gehört einmal der Bereich Hotellerie, die gehobene Hotellerie in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber mittlerweile auch in ganz Europa sowie die führenden Hotelketten, Kempinski, Althoff, Steigenberger, um nur einige zu nennen. Da ist das Thema Firmenkunden für uns interessant. Viele Unternehmen bestellen unsere Produkte für den Tagungsbereich, weil dort der Trend weg von Keksen, weg von Schokolade hin zu auch tagsüber gesunden Produkten geht und da gehören Nüsse eben dazu. Das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Firmenkunden, aber auch Geschenke, die wir für Firmenkunden mit der Individualisierung mit deren Logo drauf gestalten, ist wiederum ein einzigartiges Geschenk für deren Kunden. Dann der Feinkostsektor: da haben wir die Frischeparadiese oder die gehobenen Feinkostmärkte oder Weinpartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Endverbraucher ist natürlich sehr wichtig. Online sind wir eine der führenden Unternehmen für Nüsse. Man kann sich seine individuellen Mischungen zusammenstellen. oder sich frische Nüsse rösten lassen und nach Hause liefern lassen. Just in time, das gab es bisher noch gar nicht. Das gibt es weltweit noch gar nicht. Da sind wir die Vorreiter. Ganz großes Thema für Endverbraucher: sich in Zukunft seine Nüsse produzieren zu lassen. Ja, Gastronomie gehört noch dazu, das sind so die Hauptbereiche, die wir bedienen. Wir produzieren frisch für den Kunden, sie bestellen bei uns und wir fangen dann erst mit der Produktion an zu rösten. Das ist insofern sehr, sehr wichtig, da man unsere Produkte durch die ätherischen Öle schmecken und riechen kann. Dann können Sie für Ihre Party eben richtig frische Produkte bekommen. In der Regel gehen bei uns die Bestellungen nach 2-3 Tagen aus dem Hause raus, natürlich kann das Weihnachten ein bisschen länger dauern. Unser Ziel ist es online innerhalb von 1-2 Tagen zu versenden, sodass Sie innerhalb von 48 Stunden Ihre Ware auch zu Hause bekommen. Das wäre so das Optimum.Es ist schon saisonal und doch versuchen wir, unsere Produkte das ganze Jahr zur Verfügung zu haben. Das gelingt uns auch sehr gut. Es ist natürlich so, dass Schokolade im Sommer etwas schwierig ist, insbesondere mit dem Versand. Wir haben nicht das Thema, dass wir Produkte aus dem Programm nehmen müssen. Wir planen so gut, dass wir das ganze Jahr bei gleichbleibender Qualität liefern und anbieten können. Das macht es besonders für uns.Wir wollen immer step ahead sein, das war schon immer unser Anspruch, seitdem wir die Marke gegründet haben. Sei es Online, sei es in den Produkten, sei es im Geschmack: für uns ist es in allen Bereichen wichtig nicht zu kopieren, sondern in allen Bereichen zu platzieren und Trendsetter zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig, um auch weiterhin unsere Erfolgsstory leben zu können. Es ist unsere Firmenphilosophie, unsere Produkte immer wieder voran zu bringen und selber immer wieder kreatives, neues auf den Markt zu bringen. Ideen und neue Technologien müssen entwickelt werden, um auch online immer wieder einen ganz großen Schritt voraus zu sein und den Snackmarkt neu zu definieren, das ist unsere Herausforderung. Eine Vision habe ich nicht so direkt, ich habe eine klare Vorstellung wie ich die Marke entwickeln möchte. Wir möchten international die führende Premium Marke im Nusssegment werden. Das werden wir sicherlich über die Hotellerie und über Firmen voranbringen, die auch international tätig sind. Wir wollen, dass unsere Produkte in den besten Hotels der Welt zu finden sind. Wir wollen aber auch online in Europa neue Märkte anschließen und auch neue Märkte mit den frischen Produkten beliefern. Das sind die Ziele für die nächsten Jahre. Wir wollen in 10 Jahren, wenn Sie an Nüsse und an die leckersten Nüsse denken, dass sie an KERNenergie denken und die auch kaufen.Die größte Herausforderung ist, dass wir die gesamten Wertschöpfungsprozess abdecken, sprich von der Vermarktung. Die Vermarktung des Produktes in allen möglichen Kanälen und auch gleichzeitig die Produktherstellung und der Einkauf – die Weltbevölkerung wächst sehr, sehr schnell, aber wir wachsen auch. Es sicher die Herausforderung, für die besten Rohwaren. die wir ja einkaufen, sich in den Anbaugebieten vor Ort auszutauschen, hinzufahren und sicherzustellen, dass die Produkte in der Qualität geliefert werden, die die vielen Punkte, auf die wir in Zukunft achten müssen erfüllen, um die Qualität für unser Kunden herzustellen.Es gibt viele Bereiche, auf die man achten muss. Die Verpackung aus Aluminium ist für Nüsse die beste Verpackung, weil sie eben geschmacksneutral ist, kein Licht durchlässt und auch cool aussieht. Sicherlich hat das dazu beigetragen, dass das Produkt so gut vom Markt angenommen wird. Wir haben jetzt vor kurzem ein Produkt entwickelt,dass eingeschlagen ist wie eine Bombe. Das sind Cashews mit Chili und Honig, die wir eben frisch für den Endverbraucher produzieren. Immer wieder neue Mischungen, neue Kreationen zusammenzustellen: da gibt es kein spezielles Produkt, bei dem wir sagen es ist das non plus ultra. Wir wollen alle Produkte auf dem gleich hohem Niveau halten, das ist unser Ziel.Bei der großen Bandbreite kann man schon die Renner und Penner anschauen. Es gibt auch Produkte, die sich geschmacklich jetzt nicht unter den Top-ten befinden, aber die werden wir dann auch im Auge behalten. Falls Sie sich nicht gut entwickeln sollten, werden wir sie auch aus dem Programm nehmen.So einen ganz großen Flop gab es nicht, weil die Geschmäcker ja unterschiedlich sind. Der eine mag das Produkt, der andere mag das Produkt. Von dem her können wir es jedem schon recht machen heute.Sehr, sehr wichtig! Hamburg, antürlich als Hafenstadt und Tor zur Welt, ist eben traditionell für Kaffee, Tee aber auch Nüsse bekannt. Von der Warte hergesehen passt das sehr, sehr gut ist aber auch für einen Startup ein ganz toller Standort, wo eine Marke in die Welt gebracht wird.Bei KERNenergie bekommst Du Nüsse, Kerne und Früchte nach Deinem Geschmack! KERNenergie – saubere Energie aus nachwachsenden Rohstoffen! Kein Spruch der Atomlobby, sondern unser Auftrag für Deinen individuellen Mix aus Nüssen, Kernen und Früchten. Wir unterstützen beste Energie aus knackigen Kernen, feinsten Nüssen und köstlichen Früchten. Wir, das Team von kern-energie.com, sind Dein Expertenteam für individuelle Knabbermischungen – mit Leidenschaft für beste Qualität rund um die Nobelnuss. Mit unserem energiegeladenen, exklusiven Angebot an hochwertig veredelten Nüssen und Trockenfrüchten, ist KERNenergie immer eine optimale Wahl. Egal ob Dir nach einem leckeren Snack ist, nach einem kleinen Energieschub im Job oder beim Sport. Und natürlich auch, wenn Du auf der Suche nach einem Geschenk für liebe Freunde bist.Knackig sind die über 60 Sorten Nüsse, Kerne und Früchte aus aller Welt. Egal ob naturell, gesalzen, als Mischung, gewürzt, gehäutet, mit oder ohne Schale. Gesunde Vielfalt durch individuelle Kombinationsmöglichkeiten.Edel werden die Nuss- und Fruchtmischungen durch ihre erlesenen Zutaten. Schonend getrocknete Früchte, eine fantasievolle Zusammenstellung und kreative Würzmischungen. KERNenergie mischt ganz besondere Genüsse.Röstfrisch ist unser Versprechen. Besonders aromaschonend, mit viel Fingerspitzengefühl und einer 400-jährigen Tradition werden die Nüsse in Holland geröstet und „just in time“ geliefert.Natürlich lieben wir Nüsse. Genau wie unser cleveres Eichhörnchen. Ja, wir Nussexperten sind uns da einig und unterstützen die beste und gesündeste Energie aus knackigen Kernen, feinsten Nüssen und köstlichen Früchten.Energie aus Mineralien und Vitaminen, gesunden Fettsäuren, wertvollen Ballaststoffen, und Aminosäuren. Und beste Inhaltsstoffe aus Nüssen, Kernen und Früchten für eine gesunde, genussvolle und nachhaltige Lebensweise!Denis Burghardt ist Geschäftsführer von KERNenergie und gehört zu den Gründern des Unternehmens.