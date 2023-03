Norderstedt (kv/mp) Gerade sind die ersten Frühlingsboten zu sehen und schon jetzt können sich die Norderstedter auf eine außergewöhnliche Messe im Herbst freuen. Die beliebte Verbrauchermesse findet 2011 zum dritten Mal statt und wird erstmals gemeinsam vom BDS, der Stadt Norderstedt und dem Stadtmagazin veranstaltet.



Interessant sowohl für Besucher und auch Aussteller ist der neue Veranstaltungsort der Messe. Das Rathaus wird am 1. und 2. Oktober als Austragungsort der Messe über 100 Ausstellern im Innen- und Außenbereich Platz bieten.

Am 1. Oktober präsentieren die Norderstedter Autohäuser die neusten Modelle und Innovationen auf dem Rathausmarkt.

Ein weiterer Höhepunkt wird der Abschluss des Festumzugs der traditionellen Erntedankveranstaltung im Eingangsbereich des Rathauses am 2. Oktober sein.

Da auch die dritte Norderstedter Herbstmesse wieder die unterschiedlichsten Fragen, die das Leben schöner machen, beantworten soll, werden wieder jede Menge Unternehmen aus Handel, Gewerbe und Dienstleistung gesucht, die auf der Messe ihre Innovationen, Trends und aktuellen Lösungen für veränderte Lebenssituationen vorstellen.



Aber aufgepasst: Wer dabei sein möchte, sollte sich schnell bei den Veranstaltern melden, denn es sind nur noch wenige Ausstellerplätze frei. Birgit Wieczorek, Vorsitzende des BDS Norderstedt: „Wir sind als BDS sehr zufrieden mit der Entwicklung der Messe. Allein am neuen Veranstaltungsort lässt sich die steigende Wertigkeit der Messe hervorragend ablesen. Ich glaube, wir haben hier im Rathaus den der Messe angemessenen Platz gefunden.“



Auch der Schirmherr Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote zeigt sich zufrieden: „Ein Standort wie Norderstedt braucht einfach über das Jahr zwei große Messen. Nachdem sich mit der „Rund ums Haus“ eine große Verbrauchermesse etabliert hat, ist nun der richtige Zeitpunkt auch im Herbst eine große Messe im Rathaus zu platzieren. Die Stadt Norderstedt wird dieses Vorhaben als Mitveranstalter intensiv unterstützen.“



Der Verlagsleiter des Stadtmagazins, Sven Boysen, ist mit der bisherigen Resonanz mehr als zufrieden: „Das große Interesse und die Anzahl der Vorbuchungen lässt uns schon bei der ersten Norderstedter Herbstmesse im Rathaus eine ausgebuchte Veranstaltung erwarten.“



Veröffentlicht am: 21.03.2011